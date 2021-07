Gyere nyár - már a TikTokon is népszerű az újdonság Farkas Zsombor és Hunor legújabb, Gyere nyár című nemrég megjelent dalát annyira megszerette a fiatal generáció, hogy még a legmenőbb TikTokkerek is erre készítik az újabbnál újabb videóikat. A közkedvelt énekes-dalszerző a legújabb számát ráadásul a testvérével, Hunorral közösen készítette. Farkas Zsombor és Hunor első közös, Gyere nyár című dala a közelmúltban debütált a legnagyobb videómegosztó és zene streaming oldalakon. A pörgős, nyári hangulatú szerzemény hamar népszerűvé vált napjaink egyik legnépszerűbb közösségi média platformján, a TikTokon is. „A koronavírus-járvány hazai helyzetének javulása újra lehetővé tette, hogy az idei nyáron fellélegezhessünk és együtt bulizhassunk, szórakozhassunk a barátainkkal, szeretteinkkel. A legújabb, öcsémmel közösen készített dalunk ehhez ad remek alapot, mely beindítja a nyári estéket” – mondta Farkas Zsombor. Gyere nyár, gyere TikTok A dal nemcsak a megszokott videó- és zenemegosztó portálokon debütált, hanem a TikTokon is nagy sikert aratott és egy új trend kibontakozását mutatja (https://tinyurl.hu/GfFZ/). Ugyanis a nemrég megjelent zeneszámra több népszerű TikTokker is készített már posztokat, többek között a közel 150 ezer követőt és 10 millió lájkot magának tudó Balogh Balázs (@baloghbazs) is. Farkasok a budapesti éjszakában Farkas Zsombor bár most készített először közös dalt a testvérével, Hunorral, azonban a szám sikerét elnézve nem kizárt, hogy a jövőben is láthatunk még erre példát. „Nagyon élveztem mind a klipforgatást, mind pedig a stúdiómunkálatokat. Úgy érzem nagyon megtaláltam benne magamat. Az egésznek nagyon jó, önfeledt hangulata volt. Szuper volt a bátyámmal együtt dolgozni, aki a tapasztalatai révén sokat tudott segíteni” – nyilatkozta Farkas Zsombor testvére, Hunor. Világsztárok a fővárosban A dalhoz készült klipben olyan népszerű budapesti jellegzetességeknél is feltűnnek a Farkas testvérek, mint a Szabadság híd, a Bálna, a Váci utca, a Gozsdu-udvar és a Deák tér. Ezek a forgatási helyek nem véletlenül kerültek kiválasztásra, hiszen nevük sokszor egybeforr a budapesti éjszakával is. A főváros belvárosi részei ráadásul nem csak a hazai sztárok és a bulizók közkedvelt helyszínei. Csak az idén már több nemzetközileg is ismert híresség megfordult ezeken a színhelyeken. A közelmúltban Oscar Isaac és Ethan Hawke, valamint a közismert, magyar felmenőkkel is rendelkező Jamie Lee Curtis is többször posztolt Budapestről. Sőt, akár a Jumanji sztárjával, Kevin Harttal is összefuthattunk a főváros utcáin, így csak egy hajszálon múlt, hogy Farkas Zsombor és Hunor közös klipjébe is bele ne sétáljon egy amerikai filmcsillag. Ha a nemzetközi filmipart nem is, de az éjszakai hangulatot nagy mértékben támogathatja a Gyere nyár című dal, melynek izgalmas refrénjétől a pulzusszámunk is megugrik: „Gyere még, gyere nyár!

A szívem úgy kalapál!

Míg a szél el nem ül,

Mi nem vagyunk egyedül!" Farkas Zsombor x Hunor – Gyere nyár című slágere teljes hosszában meghallgatható többek között a PA Records YouTube oldalán is, az alábbi linkre kattintva: [2021.07.15.]