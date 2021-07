Dancing with the Stars 2021 - íme a szereplők névsora Ők a Dancing with the Stars 2021 – Mindenki táncol második évadának szereplői. Hamarosan visszatér a TV2 képernyőjére a nemzetközi sikerű táncos showműsor, a Dancing with the Stars, amelyben hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre. Hamarosan érkezik a második évad, ahol ismét hírességek vállalkoznak arra, hogy hétről hétre profi táncpartnereik oldalán mutassák meg tánctudásukat.



Dancing with the Stars 2021 szereplői Árpa Attila - Stana Alexandra

Cooky - Szécsi Debóra

Demcsák Zsuzsa - Suti András

Dobó Kata - Köcse György

Hevesi Kriszta - Baranya Dávid

Kamarás Iván - Mikes Anna

Kempf Zozo - Keresztszegi Ramóna

Kinizsi Ottó - Szőke Zsuzsanna

Kozma Dominik - Lissák Laura

Metzker Viktória - Márki Norbert

Nagy Réka - Hegyes Bertalan

Tóth Andi - Andrei Mangra



Mlég info - Dancing with the Stars 2021 szereplői



A versenyzők elkezdték a felkészülést, hogy igazán lenyűgöző produkciókkal kápráztassák el a nézőket. Mostantól mindenki táncol! [2021.07.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu