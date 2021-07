Augusztus 15-én indul a Müpa 2021/2022-es évada Zubin Mehta indiai karmester és a firenzei Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino zenekar fellépésével indul augusztus 15-én a Müpa 2021/2022-es évada. A koncerten Beethoven VI. (F-dúr, Pastorale) szimfóniáját és Brahms I. (d-moll) zongoraversenyét hallhatja a közönség. A szólista az a Rudolf Buchbinder lesz, akit a klasszikus-romantikus repertoár legautentikusabb előadói között tartanak számon - tájékoztatta a Müpa az MTI-t. A tájékoztató szerint az idén 85 esztendős Zubin Mehta indiai karmester hosszú és termékeny pályafutása során a legnevesebb zenekarokat vezette, és több koncertsorozaton nyújtotta a maximumot a közönségnek.



A tájékoztató emlékeztett arra, hogy Zubin Mehta a bécsi zeneakadémia növendékeként, diáktársaiból verbuvált zenekar élén az 1956-os forradalom magyar menekültjeinek adott hangversenyt. Huszonöt évesen vezényelte először az Izraeli Filharmonikus Zenekart, amelynek éléről 2019-ben vonult vissza. 1961 és 1967 között a montreali és - ezzel párhuzamosan - a Los Angeles-i szimfonikusok vezető karmestere is volt.



Hosszú ideig New York-i Filharmonikusok zeneigazgatói posztját töltette be, az Orchestra del Maggio Musicale Fiorentinót 1985 és 2017 között erősítette vezető dirigensként.



A firenzei Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino zenekar csaknem egy évszázados fennállása során olyan karmesterek irányításával működött, mint Wilhelm Furtwängler, Seiji Ozawa, Bruno Walter, Carlos Kleiber, Otto Klemperer vagy Riccardo Chailly. MTI [2021.07.18.]