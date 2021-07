Rozé, Rizling és Jazz Napok 2021 - íme a programok Bejelentették a szervezők az idei Rozé, Rizling és Jazz Napok programjait. A sajtóeseményen részt vett Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, Sövényházi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei elnöke, Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója pedig ismertette az idei zenei és gasztronómiai kínálatot.



A Rozé, Rizling és Jazz Napok augusztus 13. és 22. között várja vendégeit Veszprémben, immár tradicionálisnak mondható helyszínén, az Óváros téren.



A VeszprémFest kísérőrendezvén yeként 2011-ben indult, idén 11 éves gasztro-kulturális rendezvény ezúttal is a „10 nap, 30 borász, 30 koncert” szlogen jegyében fogadja a látogatókat.



A fesztivál szervezőinek célja a kezdetek óta változatlan: egy olyan ingyenes, mindenki számára elérhető, de ugyanúgy a minőség mellett elkötelezett „minifesztivál” létrehozása, amely körbe veszi a nagyszínpadi napokat, és azzal párhuzamosan nyújt igényes kikapcsolódást és élményt. A színpadon esténként három zenekar mutatkozik be, a koncertek ingyenesek

A rendezvény a bor-gasztronómia tekintetében a „terroir” szemlélet mentén válogatja össze a balatoni borrégió borászatait, a vezető pincészetek mellett a feltörekvő, kevésbé ismert borászatoknak is lehetőséget adva

A hagyományosabb ételek mellett a gasztronómiai kínálatban is teret kapnak a helybéli őstermelők és kézműves ételek A Rozé, Rizling és Jazz Napokon kizárólag magyar fellépőket hallhatunk, a programok jó része jazz - elsősorban a vokális, könnyebb és szórakoztatóbb arcú – de emellett megjelennek a jazzből fakadó társ-műfajok, a blues, a funk, a fusion, vagy a rockabilly is. Ahogy a legfiatalabb borászatoknak, úgy az ifjú, pályakezdő zenészeknek is helyük van a legizgalmasabb helyi zenekarok, és a hazai zenei elithez tartozó sztárfellépők mellett a Rozé, Rizling és Jazz Napok színpadán.



A Rozé, Rizling és Jazz Napok programja (A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.)

18:00: 19:30 20:00-21:30 22:00-23:30 08.13. Soul & Emotion Moonshine Jamboree Szakcsi Lakatos Róbert Trió 08.14. Merry Go Round Szigeti Juli Garami Funky Staff 08.15. Swing-swing E. K. Avenue Ruby Harlem 08.16. Németh Kira Smallchestra minimál Jambalaya Király Martina 08.17. Gyöngyhalász Latin Zenekar Bluesberry Band Enyedi Sugárka Jazz Tett 08.18. Footprints Csondor Kata Soul Family Red Baron Quintet 08.19. M.C.S. Blues Band Sapszon Orsi Jumping Matt & His Combo 08.20. Lidi zene Medicolor Band Valami swing 08.21. Nagy Gergő és Czuczor Tamás Danyi Dia Quartet Bogdán Norbert és zenekara 08.22. Sofi & the Funktazi Szőke Nikoletta Gájer Bálint [2021.07.26.]