A Punnany Massif a BalatonParton koncertezett

A világjárvány miatt idén is elmaradt a BalatonSound és a Volt fesztivál, viszont az események szervezői nem szerették volna a közönséget egész nyárra koncertek nélkül hagyni, így kitaláltak egy új helyet: ez lett a BalatonPart. A hely Balatonaligán a Club Aliga egy kicsi, eddig nem igazán kihasznált részén került kialakításra.

A nyár folyamán a koncerteken 2000 fős maximális kapacitásra terveztek, de augusztus végén Zamárdi helyett itt rendezik meg majd a Strand Fesztivált is (két egymást követő hétvégén), amikor egy kicsit nagyobb lesz a hely a jelenleginél, akkor 5000 főig tudnak majd látogatókat fogadni. A BalatonPart megközelítése egyszerű, autóval az M7 autópályán Balatonvilágosnál kell lehajtani, vonattal is Balatonvilágosnál kell leszállni.



A parkolás a Club Aligában jól megoldott, a koncertek időpontjában már nem is fizetős. Maga a koncerthelyszín egy fás, árnyékos ligetben kapott helyet, de tartozik hozzá egy strand rész is. Aki korábban érkezik, akár csobbanhat is egyet a Balatonban, de a koncertek előtt érdemes megcsodálni az északi part feletti naplemente varázslatos láványát is. Akár egész napos programot is lehet ide tervezni, pár ételes hely is kialakításra került, van tusoló és normális mellékhelység is.

A koncertszezont július 1-én kezdték egy ByeAlex és a Slepp fellépéssel, azóta számos DJ és zenekar is játszott már itt. Mi a július 10-i a Nouvelle Vague koncerttel kezdtünk volna, de sajnos technikai problémák miatt ez a koncert elmaradt, majd csak a Strand Fesztivál keretei között lesz megtartva – remélhetően nem lesz programváltozás.

Így maradt kezdésnek – részünkre – a július 22-i Punnany Massif koncert. Mivel előtte felderítettük már a terepet, most csak az esti koncertre érkeztünk. Arra számítottunk, hogy nagyobb tömeg lesz, de a koncert előtt úgy tűnt, hogy alig lézengenek csak páran. Nem igazán értem az okát, pedig a hely, a környezet tökéletes, a hangosítás szintén, szóval remélem egy kicsit jobban ’odaszoknak’ majd az emberek a BalatonPartra. A koncertre, ami 21.15-kor kezdődött, azért pár százan összegyűltünk a színpad előtt.

A koncertet amolyan főpróbának szánhatták a srácok, mivel másnap a Campus fesztiválon, majd szombaton a Budapest Parkban volt közel teltházas koncerjük, ahol szintén ezt az 1 óra 45 perces műsort játszották le. Én elég későn, a PMXV című lemezükkel fedeztem fel magamnak a zenekart, de azóta szerencsére sikerült eljutnunk pár koncertjükre. Eddig egyiken sem okoztak csalódást, ahogy a mostani koncerten sem. Felcser Máté hangja továbbra is elvarázsol, akárhányszor meghallom. Wolfie (Farkas Roland) rappelése szintén zseniális, ahogy Meszi (Meszes Balázs) énekei is nagyon jók. A két gitárosuk közül Pető Szabi – aki a magasakat szokta vokálozni és énekelni – nekem egy kicsit most sok volt, Iványi Szabi viszont megint nagyon jó volt, a ’szájgitár’ játéka utánozhatatlan. A hegedűs Lipics Gergő játéka pedig telitalálat. Pont nem giccses, szervesen illeszkedik minden számba.

A régi számok mellett játszottak egy új számot is „Szép” címmel, ami a járvány alatt készült és ismét egy életigenlős, pozitív hangvitelű szám lett. A szövegeiek továbbra is zseniálisak – és elég összetettek – kell hozzá egy kis idő amíg megemészti az ember őket. Mindenkinek csak ajánlani tudom: ha van a közelben egy Punnany koncert, ne hagyja ki!

Remélem visszatérnek az emberek a koncertek látogatásra, nem csak Budapesten. A BalatonPart egy nagyon jól kitalált, és megvalósított hely lett, menjetek bátran, nem fogtok csalódni!

[2021.07.29.]