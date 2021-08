Érdekességek az Így vagy tökéletes filmről Az Így vagy tökéletes felvételei 2019. nyarán zajlottak. A stáb a teljes filmet gyors tempóban, a legkülönbözőbb napszakokban, 34 nap alatt rögzítette Augusztus 19-től lesz látható a hazai mozikban az új magyar romantikus vígjáték, az Így vagy tökéletes. A sok humorral elmesélt érzelmes történet az ezoterikus sikerkönyv szerzőnő és a magát tehetséges szépírónak gondoló, kiégett reklámguru hazugságokkal, önbecsapásokkal teli kapcsolatát követi nyomon, amibe belekeveredik a nagyszájú kolléga, a felnőtt tinilány, pár megbízhatatlan pasi, az életunt műkritikus meg a dögös reklámszépség is. 1. A nézők érdeklődést egyből felkeltő filmcím kulcsfontosságú tényező a romantikus vígjátékoknál. A készítők ezúttal is hosszasan mérlegelték az ideális elnevezést, de amíg rátaláltak az Így vagy tökéletesre, addig a Verne Gyula a Holdon munkacímet kapta tőlük a film, ami a kész alkotás egyik ikonikus, és nagyon vicces jelenetében elhangzó párbeszédre utal. Ez a dialógus egyébként benne van a mozikba kerülő, végső változatban. 2. A két össze nem illő főszereplő kiválasztásakor az volt a legfőbb vezérelv az alkotók számára, hogy olyan színészeket találjanak, akiket még nem látott együtt a közönség, a személyük nem forrott össze a romantikus vígjátékokéval. A zsémbes férfi főhősre viszonylag hamar ráakadtak, és ennek köszönhetően, már a budapesti Katona József Színház művésze, Fekete Ernő mellé keresték a „tökéltes nőt”. Magyarország mellett, Romániában, Szlovákiában és Szerbiában is kutattak a megfelelő színésznő után. Szinte az utolsó pillanatban akadtak rá a vajdasági Béres Mártára, aki monodrámája, a One-Girl Show-ban nyújtott alakításával keltette fel a rendező, Varsics Péter érdeklődését. 3. A két főszereplő, valamint Trokán Nóra, Lengyel Tamás, Hais Dorottya és Dér Zsolt mellett az alkotóknak még a legkisebb szerepekre is egytől – egyig kiváló művészeket sikerült megnyerniük. Örömmel érkezett a forgatásra gazdag joghurtgyárost játszani Thuróczy Szabolcs, proktológust Elek Ferenc, sürgősségi doktort Gáspár Tibor, könyvkiadót Ónodi Eszter, konferansziét Dombóvári István standup komikus, kritikust Hegedűs D. Géza, illetve egy megszeppent fiatal lányt Szőke Abigél, az Akik maradtak sztárja. 4. A kamera másik oldalán is a hazai filmipar legjobbjai segítették az Így vagy tökéletes megszületését. A film vizuális világát Nagy András operatőr teremtette meg, akinek a legismertebb munkái közé tartozik a Fehér tenyér, a Hurok, az Apró mesék, valamint még az idén mozikba kerülő Post Mortem, és A játszma is. A forgatókönyvet Csurgó Csaba jegyezte, aki korábban a Megdönteni Hajnal Tímeát szkriptjével aratott sikert, és azóta olyan közönségkedvenc sorozatokat visz íróként a vállán, mint A Tanár, vagy az Apatigris. A direktori székben pedig az idei veszprémi Magyar Mozgókép Fesztiválon a legjobb első filmes rendező díjával kitüntetett, illetve sokszoros Promax nyertes, Varsics Péter foglalt helyet, aki korábban az Aranyélet és más HBO produkciók megalkotásában vett részt Magyarország határain innen és túl. 5. Az Így vagy tökéletes felvételei 2019. nyarán zajlottak. A stáb a teljes filmet gyors tempóban, a legkülönbözőbb napszakokban, 34 nap alatt rögzítette, aminek köszönhetően néha még hajnali háromkor, illetve már a hajnali derengésben is a kamerák előtt álltak a szereplők a legváltozatosabb külső és belső helyszíneken, így többek között könyvesboltban, kórházban, lakótelepen, a Margit-szigeten, és a volt Nemzeti Színház épületében is. +1 Az Így vagy tökéletes közel 9 hónapot várt a hazai mozibemutatóra. Eredetileg 2020. decemberében látthatták volna a nézők, de a pandémia és a mozik bezárása miatt halasztani kellett a premiert. A kész film azóta dobozban várja a mostani, augusztus 19-ei országos indulást, pont úgy, pont abban a formában, hosszban, ahogy azt az alkotók az eredeti bemutató időpontra elkészítették, illetve amit az idei Magyar Mozgókép Fesztiválon már egy alkalommal láthatott is a közönség. [2021.08.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu