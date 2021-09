Vasárnap rendezik az idei Szenes Iván-Emlékkoncertet Az ingyenes koncert vasárnap este 18.30-tól kerül megrendezésre a Szenes Iván téren. Több korosztály is képviselteti magát a színpadon a művész tiszteletére. Táblaavatással kezdődik idén szeptember 5-én a Szenes Sláger ünnepi hét. A tábla egyik oldalán a fiatal Iván látható, ahogy ott áll a téren, élete teljében, 18 évesen. A zöld tábla másik oldalán közismert zongorás képe díszeleg és mellette művészeti hitvallása olvasható. Szenes Iván kedvenc színe mindig is a zöld volt, rendszeresen zölddel írt, ezért aláírása is ezzel a színnel van kinn emléktábláján. Az egyedi, hangjegy lábazatra épült táblát a dalköltő lánya, Szenes Andrea tervezte, amelyről nem maradhatott le a népszerű „Próbálj meg lazítani…” című slágere és kottája sem. Andrea azt szeretné, hogy aki idejön, az nyugalmat találjon és bíztatást arra, hogy örülni tudjon az élet szép dolgainak. A táblán szereplő kép Szenes Ivánról éppen azon a helyen készült sok-sok évtizeddel ezelőtt a jóképű fiatal szerzőről, ahol most a tábla is áll. Csak a park növényzete változott, a fák még ugyanazok, és a szülői és alkotói ház is ugyanúgy ott áll az út másik oldalán, mint hajdanán. Szenes Iván szerette maga körül a boldog embereket, többek között ezért hívja meg 11. alkalommal lánya Szenes Andrea, Édesapja kedvenc, józsefvárosi környezetébe vendégeit, hogy fesztivál hangulatba hozza a hallgatóságot. Az ingyenes koncert vasárnap este 18.30-tól kerül megrendezésre a Szenes Iván téren. Több korosztály is képviselteti magát a színpadon a művész tiszteletére. A generációkat összekötő dalokat többek között Gergely Robi, Kökény Attila, Kocsis Tibor, Zalatnay Sarolta, Opitz Barbi, Balázs Péter, Singh Viki, Voith Ági, Bodrogi Gyula, Csonka András, Nyári Károly és az Apostol együttes előadásában élheti át a közönség. Mindenkinek van egy álma… Szenes Andreáé valóra vált, hiszen Édesapja halhatatlanná vált slágerei által, dalaival köztünk él, emberek százezreit hozza lázba és az új generáció is jól ismeri dalait. Szenes Andrea és Bodrogi Gyula azon viccelődtek pár éve, hogy ez a koncert egy másik generáció „szigetfesztiválja”. Jogosan, hiszen az esemény minden évben tízezres látogatottságú, Budapest egyik legnépszerűbb koncertjei közé tartozik, mindemellett Józsefváros egyik legnagyobb rendezvénye. A legendás dalszövegíró nevéhez olyan slágerek köthetők, mint az Úgy szeretném meghálálni, Kicsit szomorkás a hangulatom máma, Kislány a zongoránál, Vuk dala, Nehéz a boldogságtól búcsút venni, Nemcsak a húszéveseké a világ, Kicsi gyere velem rózsát szedni, Találkozás egy régi szerelemmel, Mindenkinek van egy álma, Mondd miért szeretsz te mást, Próbálj meg lazítani, vagy az Isten véled édes Piroskám. Szenes Iván gyermekkorától egészen 88 éves koráig élt és alkotott Józsefvárosban, az igazi otthonában, itt készítette 2000 dalát, 100 színdarabját, tucatnyi filmjét. Ráadásul már az ő édesapja is, Szenes Andor - a 30-as évek népszerű dalköltője – pontosan itt, ezen a téren alkotott annak idején Lehár Ferenccel és Kálmán Imrével. Ebben az inspiratív, csodaszép környezetben tiszteleg számos előadó, művész és a teljes hallgatóság Szenes Iván munkássága előtt. A nagyszabású zenei koncert és talkshow Szenes Andrea műsorvezetésével kerül színpadra, ahol megoszt velünk családjáról eddig nem hallott történeteket.



A koncerten mindemellett átadásra kerülnek a Szenes Iván Művészeti díjak is. [2021.09.03.]