Delta koncert a Barba Negrában - képekkel

A családunkban régóta szeretjük a Delta zenéjét, a dalaik állandó szereplői a playlisteknek, és a Youtube révén azt is tudtuk, hogy élőben milyen jó bulit csinálnak. Nem a mondanivalóra vagy a művészetük kifejezésére koncentrálnak, hanem a tombolásra, mert olyan dalokat játszanak, amelyekre a legjobban lehet bulizni, és az elmúlt évtizedek számtalan koncertje alatt alaposan ki is ismerték, mire vevő a közönség leginkább.

A probléma az volt, hogy zalai együttesként Keszthelytől keletre szinte soha nem volt koncertjük: egy-egy balatoni nyaralásnál lett volna esély látni őket, de nekünk ez még soha nem jött össze. Éppen ezért az év egyik legkellemesebb meglepetése volt, hogy fellépnek a Barba Negrában.

Nem volt telt ház, de majdnem, tömeg volt elől és hátul is. DJ Pál Ati előzenekarként fűtötte volna fel a hangulatot, de nem járt szerencsével, egyrészt mert amúgy is baromi meleg volt, másrészt a külföldi lakossági techno kevésbé működött a magyar mulatós-pop zenekar koncertje előtt. Pláne, hogy a Delta fél órát késett…

Amikor viszont elkezdődött, a koncert hibátlan volt. Mi ugye először éltük át, milyen az, amikor egy a zenekar célja tényleg kizárólag a szórakoztatás, hogy csupa olyan dalt játszik el élőben, amit mindenki ismer és szeret. Amikor a Szellemvilág nem a ráadás, hanem a legelső dal a koncerten, hogy utána két és fél órán keresztül fent maradjon ez az energiaszint, miközben az összes olyan stílust előveszik, amire magyar ember valaha bulizott. Szerintem céljuk is volt, hogy ha már Budapesten vannak, a teljes repertoárt bemutassák:

- a saját dalokat (Süt a nap, A kocsmába leszek, Tizenegy napja, Ne pisálj bele a Balatonba, A sör, a bor, a pálinka)

- legendás magyar slágereket (Szellemvilág, Afrika, Reptér, Nyár van, Közeli helyeken, Gyere őrült, Valahol egy lány, Holnap hajnalig, Ki visz majd haza, Mielőtt elmegyek)

- legendás magyar diszkó slágereket (Zárjon be a gyár, Tedd fel a kezed, Dübörög a ház)

- külföldi slágereket (Livin’ on a prayer, You can’t touch this, Because the night)

- népdalokat és népies műdalokat, vagyis mulatóst (Érik a szőlő, Nád a házam teteje, Utcára nyílik a kocsmaajtó, Két pejló)

- musicalt (Lehetsz király)

Érdekesség, milyen sok közös van a Deltában és a Triászban: mindkét együttes rég elfeledett(?) magyar dalokat játszik, mindkettő élőben, mindkettő kölcsönös tisztelettel emlékszik a nagy elődökre, valamint mindkettő sok mashuppal, dalok keverésével dobják fel a hangulatot. Nyilván van különbség a stílusban (diszkós-mulatós a rockkal szemben), valamint a zenei korszakokban is van kb. húsz húsz 20 év különbség… De vannak közös dalok (EDDA) és van közös része a közönségnek is (pl. mi…).

Azt sem hittem volna, hogy még valaha az életben élő koncerten fogok Emergency House dalt hallani, és nekünk a Tizenegy napja című Delta sláger latinos ritmusa is csak most tűnt fel, így salsát is táncoltunk az este folyamán…

Hihetetlenül jó buli volt, amit a közönség is láthatóan nagyon élvezett – nagyon remélem, hogy ezután gyakrabban lesz Delta koncert Keszthelytől keletre is…. Tájékozódni lehet róla az együttes Facebook oldalán (https://www.facebook.com/deltabuli.hu), ahogy a Barba Negrában tartandó következő koncertekről is (https://www.facebook.com/BARBA.NEGRA.HUNGARY/events/)

Tóth Noémi

Delta koncert a Barba Negrában képekben - klikk a fotóra

[2022.04.27.]