Kerti parti újragondolva: rendezz egy hamisítatlan retro bulit! Bár már benne járunk az őszben, még érdemes kihasználni a kellemes időt és tartani egy utolsó kerti partit a barátokkal. De hogy legyen egy kis csavar is a dologban, a "sima" buli helyett legyen az eseménynek egy adott tematikája: szervezz retro bulit! Mitől lesz a parti igazán "retro?" No ne aggódj, nem arra gondolunk, hogy szerezz be bakelites keverőpultot vagy kazettás magnót (bár ha akad a háznál egy-egy működőképes darab, azt érdemes beüzemelni), hanem hogy a múltidézésre helyezed a hangsúlyt! Azaz: régi zenék minden mennyiségben, korhű divat, klasszikus ételek, vagyis minden, amitől egy este erejéig újra a múlt században érezheted magad! Persze a "retro" igen tág fogalom, így válassz ki egy konkrét évtizedet: a 70-es évek diszkókorszakára fókuszálnál inkább vagy a 90-es évek neonszínű őrületére? Ha már megvan a tematika, akkor eszerint szervezd a bulit! Az öltözködés Egy igazi retro buliba természetesen korhű öltözetben illik érkezni, ezért már a meghívás során hangsúlyozd a vendégeknek, hogy csakis megfelelő szerelésben jöjjenek! Itt az ideje leporolni a szekrény mélyén őrizgetett kincseket, körülnézni az anyukák és apukák régi ruhatárában vagy felkeresni néhány turkálót! Ha egyik helyen sem jársz sikerrel, akkor se csüggedj, ugyanis a divatban gyakran visszatérnek a régi stílusjegyek, azaz például haskivillantós pólót, mini hátizsákot, magas derekú, csőszárú farmert vagy telitalpú cipőt ma is bármelyik ruhaüzletben beszerezhetsz, hiszen ismét fénykorukat élik. A zenei felhozatal Az interneten számos olyan videó kering, ahol régi filmek diszkós jelenetei alá mai stílusú zenéket vágtak be. Valljuk be, ezek arra tényleg jók, hogy nevessünk egyet rajtuk a komikus összhatás miatt, de egy retro kerti partin semmi keresnivalójuk. Inkább elevenítsd fel újra a régi slágereket, de ne hagyatkozz az elcsépelt, agyonjátszott dalokra! Inspirálódj a Retro Rádió műsorából, hiszen a csatorna a régi nagy kedvencek igazi szakértője! Hallgasd az adást az Online Rádió weboldalán keresztül, és meglátod, nagyon hamar összegyűjthetsz annyi előadót és címet, amennyiből már egész estére szolgáltathatod a talpalávalót a vendégeknek! Persze ha akad a padláson néhány bakelit vagy magnókazetta, és a lejátszásukra alkalmas berendezés, az csak hab a tortán! Az étel-és italkínálat Nincs buli finom falatok és ízletes italok nélkül, de ezen a téren is maradj korhű! Jöhet a szalámis-savanyú uborkás-főtt tojásos-piros arannyal díszített szendvics, a fasírtos zsemle, a sajtos pogácsa, a puncs szelet, a keksztekercs, a méteres kalács és a kókuszkocka! Italként pedig szolgálj fel Márka üdítőt, Ági szörpöt, aki pedig nem autózik, azt kínáld meg gyümölcsvodkával, Martinivel, VBK-val, illetve készíts egy jó nagy adag házi rumpuncsot. Persze ha nem akarod hatalmas kiadásokba verni magad buli miatt, akkor beszéld meg a vendégekkel, hogy mindenki úgy érkezzen, hogy hoz magával valamilyen retro finomságot. [2021.09.22.]