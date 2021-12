Megérkeztek Gór-Nagy Era karácsonyi meglepetései Egy héten belül két karácsonyi zenei tartalommal is meglepte közönségét Gór-Nagy Era. Egy szóló és egy duett karácsonyi dallal is előrukkolt a különleges hangú énekesnő. A duett dalt - szintén a Star Academy műsorból megismert - Kertész Ivánnal énekli és egy klip is készült hozzá. Advent második vasárnapján került fel a legnagyobb videómegosztó porálra a "Vannak még csodák" című duett dalhoz készült klip. Ez a dal már megtalálható egyébként Era tavaly decemberben megjelent bemutatkozó albumán is, de idén karácsonyra kapott egy klipet: Ma, december 10-én pedig megjelent egy szóló dal "Szeretve lenni jó" címmel, ami egy ígéretesnek tűnő hazai karácsonyi újdonság. Egyszerű, bájos és fülbemászó szerzemény melynek zenéjét Hársházi Szabolcs, szövegét pedig Lombos Márton jegyzi. Mostanában nem jelent meg a hazai popzenei palettán ilyen könnyed, slágeres karácsonyi dal, az egyszer biztos. A decemberi időszakban igazi karácsonyi hangulatot varázsolhat az emberek lelkébe: [2021.12.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje patiala m legitimate szolgáltatás [2021.11.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu