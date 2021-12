Képgalériák • Mobilmánia koncert az Arénában Kapcsolatok • Mobilmánia Megnéztük: 40 év rock, 40 dal, 40 előadó, Mobilmánia koncert az Arénában - képekkel Mindig szép példája a zenészek közötti együttműködésnek egymás dalainak előadása. Sok hasonló témájú lemez megjelent már, az viszont igazi különlegesség és bátor vállalkozás, hogy az egészet élőben is előadják az összes vendégelőadó közreműködésével. Erre vállalkozott a Mobilmánia zenekar a Bajnok & Zefi 40 című album kapcsán december 23-án az Arénában. Erős fél ház jött össze, de 5-6 ezer ember egy zárt teres rendezvényre egyáltalán nem rossz eredmény a járvány közepén. A koncert előtt Várkonyi Attila melegítette be a közönséget, hogy aztán a Mobilmánia belecsapjon a húrokba. Az első öt számot még csak maguk adták elő, gondolom bemelegítésként, hogy aztán következzen a sztárparádé. Vendégelőadóból pedig annyi volt, hogy lehetetlen mindenkit egyenként méltatni (ahogy lefotózni sem biztos, hogy mindenkit sikerült) - a cikk végére bemásolom a dalok és fellépők listáját, hogy senki ne maradjon ki. Nekem személyesen ők tetszettek a legjobban: Kálmán Gyuri műtét után félszeműen, de a megszokott hanggal lépett fel. Takács Tamást életemben először láttam személyesen fellépni, nagy élmény volt megismerni a sajátos előadói stílusát... Ahogy Pataky Attila és Alapi István is hozták a tőlük megszokott és el is várt energiákat. Minden vendég tisztelettel és alázattal szerepelt, az este szép példa volt arra, amikor a zenészek összetartó, szeretetteljes közösségként jelennek meg. Zeffer András teljesítménye előtt is csakis tisztelegni lehet: a négy órás koncerten végigjátszotta az összes dalt, néha ő énekelt és végig ő konferált. Megadta az alaphangot a vírushelyzettel kapcsolatban (oltassuk be magunkat, hogy együtt lehessünk), méltatta az elhunyt zenésztársakat, és mindezt tisztelettel, adott esetben humorral és elképesztő energiával. A szünetet kivéve Bajnok is megállás nélkül játszotta végig a négy órát, de neki könnyű dolga volt, mert ő nem konferált, csak néhány dalt énekelt, és még csak egy hét múlva lesz 70 éves... Nusser Ernő pedig egy egész más korosztályból, gitáros őserővel volt jelen a koncerten, például kivétel nélkül minden egyes vendégelőadóval pózolt, a fotósok legnagyobb örömére... Nagyon furcsa volt, de gondolom a járványhelyzet miatt lett a koncert ültetett. Ez mindenkinek nehéz lehetett, a közönség nyilván inkább táncolt és tombolt volna, ahogy a zenekar sem üldögélő közönséghez van szokva. De mindenki végig szabályosan a fenekén maradt, vagy aki mégsem, azt a rendezők udvariasan a helyére küldték. Nesze nektek rockkoncert - de hát most ez van. Legalább ennyi van. A "Bajnok & Zefi 40 év" című album egy év alatt aranylemez lett, ezeket itt adták át a Mobilmánia tagjainak. A tagok és a vendégek közül is többen kerek születésnapjukat ünnepelték, Bajnok például december 30-án, Horváth Attila szövegíró pedig január 4-én lesz 70 éves. Pataky Attila a nyáron volt 70, Závodi Janó pedig december 24-én 74 - remélem, sikerült minden ünnepeltet megjegyezni, isten éltesse őket innen is! Szatmári Péter Mobilmánia az Arénában koncert képekben - klikk a fotóra Tracklist: 1. rész Megvagyunk még

Fénypokol

Szárnyad voltam Metálmánia

Mobilizmo (ének: Kalapács Józsi)

Heavy Medal (ének: Kálmán Gyuri)

Asszonyt akarok (ének: Takáts Tamás)

Gyalogos rock'n roll

Embered voltam (ének: Nyerges Attila)

Valakire gondoltam (gitár: Lukács Peta, ének: Keresztes Ildikó)

Bárcsak tudnánk vigyázni rád (gitár: Závodi Janó, ének: Keresztes Ildikó + Zefi)

Szárnyakon szédülő (ének: Tunyó felvételről)

Itt hagyok mindent (ének: Kálmán Gyuri)

Ha újrakezdeném (gitár: Fischer Lacika, ének: Bajnok)

A lélegzet vigyen (gitár: Szijártó Zsolt, ének: Sipos Peti)

Boszorkányrepülés (ének: Sipos Tomi)

Ha szeretnél ma még (gitár: Töfi, ének: Szirota Jennifer + Zefi)

Nem vagyok szikla (gitár: Csillag Endre) 2. rész

Kiveszőben vagyok (ének: Kiss Zoli)

Az óra körbejár (ének: Kiss Zoli)

Bárhová magaddal viszel (ének: Pataky Attila)

Egyedül a legjobb se jó (gitár: Alapi István, billentyű: Jankai Béla, ének: Zefi)

Öregesen, ahogy jól esik (ének: Nagy Feró)

Utak filmje (gitár: Bogdán Csaba, ének: Szandi)

Messziről jövünk (ének: Varga Miklós)

Bor, zene és nő (gitár: Závodi Janó)

A nagyvad egyedül jár (ének: Roy)

Buta pillangó

A tegnap itt hagyott (gitár: Závodi Janó, ének: Balázs Fecó + Tunyogi Péter felvételről)

Egy szerelem 200 éve (gitár: Lukács Peta)

Nem adom el a lelkem senkinek (billentyű: Jankai Béla)

Egy sose hallott dalban (ének: Nyerges Attila)

Se kártyák, se csillagok (ének: Charlie)

Kívánj igazi ünnepet (gitár: Závodi Janó, ének: Takács Tamás)

Oh yeah (ének: Takács Tamás)

Az ördög itt belebukott

Ez a mánia

Az út legyen veled (ének: Szandi és Roy [2021.12.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje patiala m legitimate szolgáltatás [2021.11.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu