Made in Pécs Fesztivál 2022 - információk itt! A Made in Pécs Fesztivál a pécsi zenekarok fesztiválja, melynek keretében a város összes zene. Az esemény 2022-ben január 8-án kezdődik. 2022. január 8-án Pécs hetedszer is a húrokba csap! Bővebb - Made in Pécs Fesztivál 2022 [2021.12.30.] Megosztom: