A Dal 2022 - Kies - Nem félek A Dal 2022-ben a Kies a Nem félek dallal indul. A Dal 2022 négy válogató adásában összesen 40 produkció mutatkozik be. Újdonság, hogy valamennyi előadás élőben hangzik el a színpadon, a két elődöntőben már akusztikus feldolgozásban. A döntőben a dalok a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében lesznek hallhatók. A verseny páratlan lehetőségeket nyújt: a győztes dal előadója az életre szóló élményen és nyereményeken kívül „Az Év Dala 2022" címmel, illetve a Petőfi Zenei Díj „év dala 2022" elismeréssel gazdagodik, emellett tízmillió forintot kap produkciója fejlesztésére, és egy tíz felvételt tartalmazó nagylemezt is készíthet, sőt egy zeneszámhoz még videoklipet is. A döntősök közül mindenki részesül zenei pályájára fordítható nyereményben. A showműsor új szériájában ismét versenyeznek a szövegek és szerzőik „A Dal 2022 Legjobb Dalszöveg Írója" elismerésért. Az élő show-ba jutott 40 produkció mindegyike részt vesz az online Akusztik Dalversenyben, és a közönség szavazata alapján egyikük megnyeri annak fődíját. Kies - Nem félek [2022.01.17.]