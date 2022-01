Kapcsolatok • Anima Sound System Az Anima Sound System a Várkert Bazárban lép fel Évadnyitó nagykoncertet tart az Anima Sound System január 30-án a fővárosi Várkert Bazár Rendezvénytermében. Az esten a zenekar eddigi csaknem három évtizedének népdalok által inspirált darabjai mellett a legismertebb slágerek is megszólalnak. A Földről az égbe című koncertprogramban a Kárpát-medencei kulturális tradíciók egymásra találását járja körbe Anima a népdalokkal. A koncert számos, az Animát tisztelő művészvendég részvételével valósul meg, de vallásos népi dalokat és gospeleket is előadnak - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A koncertre visszatér a zenekar első énekesnője, Bognár Szilvia, aki annak idején például a Rakjuk a tüzet, a Csángó vagy a Csillagtalan című dalt énekelte. Az Anima Sound System két oszlopa, Prieger Zsolt és Szabolcs mellett színpadra lép Zsolt lánya, Fanni, aki hosszú éveken át volt tagja a zenekarnak, amelynek további tagjai: Kováts Tibor, Telma Lincoln, Ziskó Olivér és Dénes Szilveszter.



Meghívást kapott Bocskor Bíborka (Magashegyi Underground), aki a Sose lesz vége című számot fogja előadni. Énekelni fog a koncerten Törőcsik Franciska színművész, aki jó ideje együtt dolgozik az Animával, Magyar Bori a Makámból, Szalóki Ági, Berecz András ének- és mesemondó, aki fiával, Marcival érkezik, Csoóri Sándor Sündi (Ötödik Évszak), Kovács Antal, a Romano Drom vezetője és énekese, valamint Unger Balázs a Cimbalibandből.



Ahogy a közlemény fogalmaz, a műsor egyszerre szól a kulturális egymásra hatásról, a zenei testvériségről és a magyar tradícióról, amely a múltban gyökerezik, keresi a jövőt és a modernitást, miközben egyszerre szólítja meg az összes generációt.



Bár az Animát a hazai elektronikai zenei színtér szereplői közé sorolják, már számos népzenei fesztiválon játszottak, külföldön is Németországtól Spanyolországig, sőt a 2002-es világzenei expón, az esseni Womex-en is színpadra álltak.



A zenekar Öltöztessél fehérbe című friss dalát a Romano Drom vezetőjével, Kovács Antallal közösen készítette. A készülő új Anima-album zenéi is a roma kultúra, a magyar népzene hatásait mutatják. A népzenei vonal a velük dolgozó Törőcsik Franciska színművész-énekessel is erősödött, és a zenekarvezető Prieger Zsolt dj-fellépései alkalmával szintén használ magyar népdalokat.



Az 1993-ban Szombathelyen alakult Anima Sound System három lemezén - Shalom (1995), Hungarian Astronauts (1996), Anima (1997) - Bognár Szilvia énekelt, aki azóta szólóban a hazai népzenei színtér kiemelkedő előadójává vált. Az együttes a közelmúltban jelentette meg a The Big Gipsy Sound Clash Rework című feldolgozásanyagot, amelyen zenésztársak, dj-k tisztelegnek az együttes húsz évvel ezelőtt megjelent albuma előtt.

