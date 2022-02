Gyönyörű dal jelent meg - íme Balázs-Földi Virág Fújhat a szélje A Fújhat a szél című szerzemény fülbemászó zenéjét Gerendás Dániel dalszerző-producer készítette, aki nem ma kezdte a szakmát: dobosként már több hazai formációban is megfordult korábban, és erősítette a The Biebers, a Follow The Flow és a Margaret Island csapatát is. A debreceni születésű énekes gyerekkora óta szenvedélyesen szereti a zenét, sokáig tanult zeneiskolában fuvolázni, majd gitározni és zongorázni kezdett.



Emellett igazi szerelme mindig is az éneklés maradt. Már általános iskolás korában több népdalversenyeken indult, és komoly sikereket ért el.



Később a népzene mellett a könnyűzene iránt is érdeklődni kezdett. 2020 áprilisában tehetségkutató versenyt hirdetett a Nemazalive Production, melynek megnyerte fődíját: a szerződés szerint ingyenes dalfelvételt és ajándék videoklipet készíthetett. Azóta Virág sikere töretlen, dalai tartalmas üzenetekkel szólítják meg saját generációját és az idősebb korosztályt egyaránt.



Legújabb dala, a Fújhat a szél! közel 100 ezres megtekintésnél jár a hivatalos Youtube csatornáján.



[2022.02.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu