Hallgasd meg! Ide tartozom - egy dal a hazaszeretetről Egy különleges, igazi hazafi produkciót szeretnék bemutatni nektek. Ezt a dalt a stúdióba járó zenészekkel közösen hoztuk létre, pusztán a zene és a haza szeretetétől vezérelve. A stílus a könnyen emészthető POP, de vannak benne bőven komolyzenei és Rock elemek is, mivel a zenei paletta minden ágáról érkeztünk. A dal története Tóth Péter, hangmérnök és producer szemszögéből: "Hangmérnökként rengeteg zenét veszek fel, és hallok, de sajátra ritkán jut idő. Idén úgy éreztem, hogy itt az ideje az első igazán komoly projektbe belekezdeni, összerakok egy dalt, aminek én leszek a producere, és ötletgazdája. A téma egész egyszerűen a hazaszeretet, mindenféle politika és párthoz való tartozás nélkül, szerettem volna megfogalmazni, miért szeretem én Magyarországot. Egyik kedvenc kortárs zeneszerző barátomat, Ötvös Gábort kértem fel a dal zenéjének megírására, a pop keretein belül, de azért mégis komolyzenei szemlélettel. A témát kicsit kibontva megkértem Deák Ákos barátomat, hogy írjon nekem egy dalszöveget, a tőle megszokott pimaszsággal fűszerezve. A dalszerkezet birtokában elkészítettem a hangszerelést, beleértve a dobokat, gitárokat, basszusokat, és mindent ami kell egy jó zenéhez. A zenei alap körvonalazódása után kerestem a dalba illő énekhangot, így esett a választás Raczkó Enikő (Enci) énekesnőre, aki örömmel vállalta a feladatot. Az ötletcsíra kivirágzásához nem is kellett több, mint 4 hét. A végeredményt pedig itt láthatjátok! Köszönet mindenkinek, aki beletette munkáját, ötletét, vagy bíztatását ebbe a dalba: Ötvös Gábor, Raczkó Enikő, Deák Ákos, Tóth-Soltész Marianna, Szimicsevics Judit, Tornai Zsolt." [2022.02.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu