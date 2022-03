Kattan a zár: Hársházi Szabi ezt nagyon megbánta - most dalban mondja el érzéseit Végül minden férfi megbánja, ha elengedett egy valamire való nőt. Röviden erről szól Hársházi Szabi "Kattan a zár" című dala. Hársházi Szabi nőnapra időzítette új dalának digitális megjelenését, feltételezhetően a mondanivalójából adódóan. A legnagyobb videómegosztó portálra azonban már 3 nappal a hivatalos megjelenés elött felkerült a dal lyric videója. „Sokan írtatok, hogy már nagyon várjátok az új dalom megjelenést. Ezen felbuzdulva úgy döntöttem, hogy a dalhoz készült lyric videót elérhetővé teszem 3 nappal a hivatalos megjelenés előtt. ️ Március 8-án érkezik a többi digitális zenei platformra is. De addig is pörgessétek sokat ha tetszik és minden megosztást köszönök ️” - olvasható a 2020 óta előadóként is egyre sikeresebb dalszerző-producer közösségi posztjában. A fülbemászó szerzemény, amit a Hársházi Szabi - Lombos Marci szerzőpáros jegyez; Szabi idén megjelenő bemutatkozó albumának az előfutára. A készülő albumról az alábbiakat árulta el a dalszerző-zenész: Jön az Antré



"A lemez címe: "Antré" lesz. Úgy gondolom, hogy ebben bent van minden. Hisz ezek a dalok a belépőim előadóként a hazai könnyűzene világába. Jobb címet nem is tudnék neki adni, hisz a már single-ként megjelent televíziókban és rádiókban is hallható dalaim lesznek rajt, illetve pár teljesen új szerzemény is helyet kap majd a korongon." [2022.03.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu