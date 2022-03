Tenni, tenni, tenni - jótékonysági koncert lesz a Barba Negrában A ROAD zenekar, a DOWN FOR WHATEVER, JUHÁSZ MARCI és a BARBA NEGRA úgy döntött, hogy március 20-án, lehetőségeihez mérten segíteni AKAR. …meg kell tanulni MERNI…

…akárhogy is van AKARNI…

…teljességgel TUDNI…

…tiszta szívből TENNI… 2022. március 20-án nem csupán akarunk, de teszünk is Bő másfél hete a fókusz áthelyeződőtt a vírus-helyzetről, a keleti szomszédunkban zajló eseményekre. A ROAD zenekar, a DOWN FOR WHATEVER, JUHÁSZ MARCI és a BARBA NEGRA úgy döntött, hogy március 20-án, lehetőségeihez mérten segíteni AKAR. A március 19-i, már teltházas ROAD koncert másnapjára, március 20-ra jótékonysági koncertet hirdetünk, amelynek teljes bevételét, beleértve a tiszteletdíjakat, vendéglátás forgalomból adódó összes bevételét, a Magyar Vöröskereszt számlájára utaljuk, ezzel segítve a szervezet humanitárius krízishelyzetben is végzett nélkülözhetetlen munkáját a határ innenső oldalán! A koncertnek a Budapest, XI. kerületében működő Barba Negra biztosítja a helyszínt. A Magyar Vöröskereszt nagy tisztelettel és örömmel fogadta a szakma ezen felajánlását. Ezen a napon, a Barba Negrában, déli 12 órától a szervezet munkatársai adománygyűjtő ponton várják a tárgyi felajánlásokat is:

- tartós élelmiszerek (instant leves, pékáru, májkrém, azonnal fogyasztható és nem romlékony ételek)

- higiéniai termékek, bontatlan csomagolásban: szappan, tusfürdő, sampon, fogkefe, fogkrém, női intim termékek (betétek)

- csecsemőápolási termékek bontatlan csomagolásban: pelenka, bébiétel, egyebek 2022. március 20. TENNI, TENNI, TENNI BARBA NEGRA Budapest / Neumann János utca 2. 12:00 // KAPUNYITÁS

14:00 // JUHÁSZ MARCI

15:00 // DOWN FOR WHATEVER

16:30 // ROAD „Honnan van a bátorságod Az erőd meg a kitartásod

Fejben már megvan a lépés

Menjél nincs kérdés” [2022.03.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu