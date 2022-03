ZokniPOP gyerekkoncert lesz március 20-án Boridalok - ZokniPOP gyerekkoncert - felemás zokniban a Down-szindrómások világnapja alkalmából A Down-szindróma világnapja előtt egy nappal, március 20-án 11 órától az Eötvös10-ben ad gyerekeknek koncertet a Boridalok trió ZokniPOP címmel.



Az 50 perces előadás során a zenekar a “Süss fel kics nap” és a közeljövőben megjelenő “ZokniPOP” című albumról ad elő dalokat. Az előadás során, Hornyák Barbara illusztrátor Varga Bori verseihez készített csodás akvarelljei kerülnek vetítésre, mely egészen különleges hangulatot ad az eseménynek.



A koncerttel támogatást gyűjtünk a REJTETT KINCSEK DOWN EGYESÜLET számára, akik a Budapesti Inkluzív Játszóház udvarára álmodtak meg egy Csodakertet a picik számára. Az alábbi módon támogathatod az egyesületet:



• Adományozok | Down Egyesület - https://www.downegyesulet.hu/

• 1% felajánlás | Down Egyesület - https://www.downegyesulet.hu/tamogatom/egy-szazalek-felajanlas

• A koncerthelyszínen kihelyezett dobozban.



Szeretettel várunk kicsiket, nagyokat. A belépés díjtalan! [2022.03.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu