Made in Debrecen Fesztivál 2022 - infok, programok Március 26-án a debreceni könnyűzenéé lesz a főszerep, a belváros hét pontján lépnek fel a cívisvárosi és környékbeli előadók. Az esemény március 26-án, szombaton 15 órakor kezdődik, hét belvárosi helyszínen, köztük az Ifiházban, a Roncsbárban, az Incognito Clubban, a Régi Csibészekben és a Desz24-ben is lesznek koncertek. Puskás István alpolgármester az esemény pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a Made in Pécs mintájára megrendezett, ingyenes látogatható fesztivál célja, hogy egy napon keresztül minél több helyszínen, minél több helyi zenekar mutatkozhasson be. Hangsúlyozta, a jövőhét szombati eseményen 8 helyszínen 119 zenekar fog koncertet adni a programsorozaton pedig két vendégváros, Pécs és Nagyvárad is részt vesz. – A közel 120 száz koncertből álló fesztivál programja már most böngészhető és biztosak vagyunk benne, hogy mindenki meg fogja találni a maga ízlésének megfelelő zenét. A nap legizgalmasabb oldala, hogy megláthatjuk, milyen is 2022 tavaszán a debreceni zenei élet – tette hozzá az alpolgármester. Az eseményen Debrecenhez köthető amatőr és professzionális zenészek lépnek fel stílustól függetlenül. A koncertek délután 3 órától késő estig tartanak. Többek között fellép a Tankcsapda, Dánielfy Gergő és Dorogi Péter. A koncertek helyszínei: Roncsbár, Ifiház – Rocksuli színpad, Ifiház – akusztikus színpad, Kraft, Régi Csibészek, Incognito, DESZ24 és a Sikk Klub. A fesztivál zárásaként rendezett AFTERPARTY-nak a Nagyerdei Víztorony ad helyet, így a koncertek után mindenkit szeretettel várnak ott. A részletes program elérhető az esemény Facebook-oldalán, a Csapó utcán kihelyezett molinókon és a Fesztivál programfüzetében.



Bővebb - Made in Debrecen Fesztivál 2022 program [2022.03.23.]