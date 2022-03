Csináljuk a fesztivált 2022 - szombaton a 60-as évek dalai jönnek Feke Pál kedvenceivel folytatódik a Csináljuk a fesztivált! Legendás magyar zenekarok, a többi között az Illés, az LGT, az Omega és a Hungária slágerei szórakoztatják a nézőket a Duna show-műsorában. A 60-as évek dalainak Feke Pál is nagy rajongója – árulta el a Család-barát vendégeként. Feke Pál szerint zsűrizni megtisztelő feladat, ugyanakkor felelősséggel is jár, de a Csináljuk a fesztivált! adásaiban a munkájuk legnagyobb része élvezet és önfeledt szórakozás – mondta a Család-barát legutóbbi adásában.



Kiemelte a show zenei producerének, Rakonczai Viktornak a munkáját, hozzátéve, hogy a magyar kultúra és zenei örökség megőrzésének szempontjából hiánypótló a műsor, és a modern televíziózás igényeinek megfelelően szórakoztatja a nézőket. Az énekes-színész kiemelte, szerencse, hogy nem az adott előadót, hanem magát a dalt kell értékelniük zsűriként, mert ennyi kiváló kolléga közül képtelenség lenne választani. „Hogy egy dalból sláger lesz-e, az nem a kottába leírt hangokon, a tökéletesre csiszolt szövegen múlik, hanem azon, hogy egészében elérjen a hallgatók lelkéig. A zsűriben éppolyan vegyesen ülünk, mint mások a közönség soraiban, ezért rendkívül izgalmas, hogy a végén hogyan választjuk majd ki együtt az évszázad slágerét” – fogalmazott Feke Pál, a műsor korábbi nyertese és jelenlegi zsűritagja. Kiemelte, hogy az első adást az eleganciája miatt kedvelte különösen, a másodikban pedig az Illés, az LGT, az Omega és a Hungária első dalai hangoznak el a 60-as évekből, melyek mind nagy kedvencei, így bevallotta, csak nehezen tudott választani.



Most szombaton többek között Csonka András, Miller Zoltán, Polyák Lilla és Sári Évi is előadnak egy-egy slágert a 60-as évek hazai repertoárjából. A Csináljuk a fesztivált! aktuális adását nemcsak a Dunán, hanem az interneten, a Médiaklikk-oldalon is követhetik a nézők, ahol elérhetők a korábbi produkciók is.



Csináljuk a fesztivált! – március 26-án, 19:35-től a Dunán!