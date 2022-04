Deja Vu Fesztivál 2022 - infok itt! Az időgép bekapcsolva... 2022. június 3-4-5-én visszapörgetik az időt Szegeden, 3 nap ahol gondtalanul és minden kötöttség nélkül bulizhatsz! „Idén is kiemelten fontos a fesztivál számára a környezettudatosság, ezért ahogy már a tavalyi fesztiválon, úgy ebben az évben is készpénzmentes lesz a Deja Vu, és repohár rendszer várja a vendégeket, hogy amennyire lehet, csökkentsük a fesztivál ökológiai lábnyomát, és vendégeink figyelmét is felhívjuk ezzel környezetünk megóvására!” – mondta el Kovács Ádám, a fesztivál igazgatója A helyszín idén is az Újszegedi Partfürdő és Kemping lesz, ahol 3 napon át, 3 helyszínen tart majd a buli, délutántól egészen hajnalig! A világsztárok mellett olyan ikonikus hazai előadók teszik tiszteletüket, mint a Kozmix, Korda György és Balázs Klári, DJ Sterbinszky, Náksi, Csordás Tibi, a Fresh, Kozsó, Bárány Attila, Krisz Rudi, DJ Dominique, Peat Jr & Fernando feat. Sheela, az Ufo Update, vagy épp Rakonczai Imre! De itt lesznek a Szegedi Éjszaka meghatározó alakjai is, Bigiboy, MolnárBé, Nacsa, DJ Lennard és Gabriel B! A teljes programmal egyidőben elindult a napijegyek értékesítése is, amit most early bird áron 8990 forintért lehet megvásárolni 12.990 forint helyett. Annak, aki az egész fesztiválon ott bulizna, továbbra is elérhetőek bérletek 14.990 forintos áron 20.000 forint helyett! Jegyet váltani online lehet a www.dejavufesztival.hu oldalon, illetve személyesen a Szegedi Ifjúsági Házban, valamint Szép Kártyával is lehet vásárolni a Szeged Plázában a Missy Üzletben! Idén is vár mindenkit a DEJA VU FESZTIVÁL, a pünkösdi hosszú hétvégén június 3-tól 5-ig, péntektől-vasárnapig, hogy hétfőn még mindenki ki tudja pihenni a fesztivált, mielőtt újra visszautazik a 90-es és 2000-es évekből napjainkba! Fellépők névsora - Deja Vu Fesztivál 2022 [2022.04.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu