Azt mondtad, ez szerelem - hallgasd meg GAB újdonságát! Lakatos Gabi aka GAB szóló projektjét. Legújabb száma, “Azt mondtad, ez szerelem” április 26-án muatták be egy koncert kíséretében szervezett klippremier vetítésen a Turbinában, majd a Petőfi Tv-n premierezett. A videoklip rendezője Salvatore Giuliano, akinek számos hazai zenekar- többek között a Blahalousiana: Sokat Bír - című dalának videoklipjéhez fűződik a neve. Lakatos Gabi, GAB énekes-dalszerző. Tanulmányait idén fejezi be a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, jazz-ének szakon. Az elmúlt években számos formációban közreműködött, mint énekes-szövegíró. A feltörekvő fiatal tehetség szólókarrierje, az “Echo” című dalával 2021-ben indult útjára. [2022.05.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu