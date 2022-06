Kapcsolatok • Majsai Gábor Majsai Gábor: "Ezt én sosem fogom megszokni." Nézz rám! Majsai Gáborral beszélgettünk Ismét funky stílusban dübörög Majsai Gábor legújabb slágere. Végeztél a swing hangzással?

Á, dehogy! A big band megszólalás, a jazz, a swing most is ugyanúgy jelen van az életemben, rengeteget koncertezem hálistennek, és nagyzenekarral dolgozom leginkább. A dalaim lendülete, mondanivalója azonban – úgy tűnik – leköveti az éppen aktuális érzéseimet vagy a világ változásait, ki tudja. Most így dübörgünk.



Ahogy mondod, az elmúlt időszakban minden egyes dalod hűen tükrözte az aktuális “világállapotot”. Érzékenyen reagálsz erre.

Azt hiszem, 2020 óta mindenki egy kicsit jobban érzi a saját bőrén a kihívásokat. Két évig szinte be voltunk zárva, aztán végre kissé felszabadulhatnánk, de most meg tapinthatóan fokozódik a feszültség a nagyvilágban… Persze az ember sosem tud olyan közel kerülni a dolgok megoldásához, hogy attól megnyugodjon, az egyetlen, amit tehet, hogy valamiképpen alkalmazkodik.



És egy zenész a zenéjével alkalmazkodik?

Természetesen.



Vidám, lüktető nyári slágernek tűnik a Nézz rám című új dalod, a ritmikája és a mondanivalója azonban keményebben megüt. Jól érzékelem?

A funky mindig egy kicsit bonyolultabb a füleknek, igen. Megpróbáltunk egy olyan sztorit elmesélni, amelyben vidáman zenélünk-táncolunk-bohóckodunk – de végső soron valamennyien szerepet játszunk. Furcsa átalakuláson ment keresztül a világunk: mindenki szerepel, fotózkodik, celebkedik, és lassan már észre sem vesszük a körülöttünk lévő embereket, csak az számít, amit magunkról mutatunk. Barátságok, szerelmek veszhetnek el a nagy kommunikációs káoszban, eltűnnek a kapcsolódásaink, nem találjuk az utat előre, de a visszautat sem, önmagunkhoz. Hamarabb elbeszélgetünk bárkivel valami chat programban, mint személyesen, és megdöbbenünk, ha a beszélgetőpartnerünk nem úgy néz ki a valóságban, ahogy a fotóján megismertük… Ezt én sosem fogom megszokni.



A dalhoz készült videoklip kiválóan egészíti ki képileg ezt a mondanivalót, abszolút átjön. A hangszerelésben megint dominálnak a fúvósok, amit már-már el is várunk tőled. Kikkel dolgoztál együtt?

Ember Péter stúdiójában készült a hangszerelés, a trombita és a harsona itt “alapkellék”, de egy dögös gitárhang és a basszus sem nélkülözhető. A dal egészére mindig óriási hatással van a szöveg, amit ebben az esetben is M. Hefelle Krisztina írt.



Az utóbbi években megjelent dalaid hangzása és mondanivalója is egyre összetettebb, többrétegű. Nem csupán egyszer meghallgatható nyári slágerek ezek.

Köszönöm szépen, ha így gondolod. Azt hiszem, a jó zene valahol belül szólal meg, a hallgató szíve táján. Hogy érti-e vagy nem érti, az nem elsődleges szempont; az a fontos, hogy érezze. Ha sikerül a zenémmel eljutnom ide, akkor már megérte a fáradságot. [2022.06.08.]

