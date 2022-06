Képgalériák • Red Hot Chili Peppers koncerten jártunk a Puskás Stadionban! Képekben Red Hot Chili Peppers koncerten jártunk a Puskás Stadionban! Képekben Rendkívüli élménnyel gazdagodott ma, aki eljött a Puskás Stadionba a Red Hot Chili Peppers koncertre! Mielőtt azonban a koncertre rátérnék, magáról a létesítményről pár gondolat.



Lenyűgöző, mind méreteit, mind formavilágát tekintve. Hosszú időn keresztül rengeteg ember számára fog felejthetetlen pillanatokat nyújtani ez a nem mindennapi építmény. Viszont aki ide készül bármikor, az jól teszi, ha tömegközlekedéssel jön, mert a parkolás még nem megoldott.



De ha a szórakozni, vagy drukkolni vágyó ember kellő időt szán az eseményre, olyan infrastruktúra vár rá, ami világviszonylatban is kiemelkedő!



A koncert



Volt lehetőségem rá, hogy az első sorból nézhessem a kezdést. Még mindig fáj a fülem! Életemben nem éreztem még ekkora hangnyomást a tüdőmben! Egészen elképesztő élmény volt! 20:45 körül mindenféle felvezető, lepel, sejtelmesség, vagy külsőség nélkül belecsaptak a lecsóba.



Az volt az érzésem, hogy a Red Hot Chili Peppers is megmaradt örök húszéveseknek. Ugyanaz az energia a tűz, a basszusgitárosnak nem értem, hogy hogyan maradhat fenn a nyakán a feje, úgy dobálta.



Emberi



Emberi volt a buli abban az értelemben, hogy a "srácok" (az ötvenes éveik végén járhatnak...) úgy állítgatták a hangszereiket és úgy koncentráltak egymásra, egyáltalán, úgy kommunikáltak egymással a színpadon, mintha egy próbateremben lennének. Annyira lazák, hogy az egész elképesztő.



Elérhetetlen



És persze elérhetetlen, utánozhatatlan és megismételhetetlen a Red Hot Chili Peppers. Az óriási világsláger-dömping okán, de a produkció méreteit tekintve is. Akkora LED kivetítő felület veszi körbe őket a színpadon, mint amekkora otthon a kertünkben a füves terület.



Akkora felületről szól a Flea basszusgitárja, mint a kocsibeállónk.



Közönség



Fogalmam sincs, hányan lehettek a koncerten, de több tízezren, ez biztos. Nem volt teltház, de majdnem.



Hálás közönség a magyar, jól lereagálja az eseményeket. Az összes slágernél óriási tömeg morajlás hallatszott.



Slágerözönt hallhattunk, ahol visszatérő jelenség volt, hogy a közönség előkapta a telefonját és videózott. Persze olyan dalokkal, mint a Dani California, vagy épp a Californication, ez nem is csoda.



Anthony Kiedis hatvan évesen is bombaformában van, Frusciante is elképesztő, Flea egy örökmozgó gép és Chad Smith dobolásán sem látszik a kor, hanem talán a tokáján.



Csontkovács



Kedves adalék a zenekarról: Fruscianténak csontkovácsra volt szüksége. Történetesen egy gitáros csontkovács ment el hozzá, aki nem ismerte fel Frusciantét, viszont mutogatta neki a saját videóját. " Te is rockgitáros vagy? Fain, én is!" -mondta a csontkovács. Óriási lehetett!

