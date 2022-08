José Cura operaénekes is fellép a pécsi Zeneszüret fesztiválon José Cura világhírű operaénekes is fellép az idei pécsi Zeneszüret fesztiválon, amelyen a nívós hangversenyek és térzenék mellett szabadtéri klasszik mozi, családi nap és gyerekeknek szóló programcsokor is várja szeptember 8. és 11. között a közönséget. A hagyományos, őszi klasszikus zenei fesztivál szerdai sajtótájékoztatóján Szamosi Szabolcs orgonaművész, a szervező Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (Filharmónia) ügyvezetője elmondta: az idén 12. alkalommal jelentkező esemény legfontosabb célja, hogy kimozdítsa a koncerttermek falai közül a komolyzenét, azt a lehető legközelebb hozza az emberekhez. Felhívta a figyelmet arra, hogy a korunk egyik legnagyszerűbb tenorjának számító José Cura először lép fel Pécsen. Az argentin művész szeptember 8-án a Kodály Központban a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral lép fel, műsorában latin szerelmes dalok és híres operaszerepeinek részletei hangzanak el.



Egy nappal később, pénteken flashmobok és térzenék szórakoztatják a korzózókat, így mások mellett a Percussion Project Pécs, a Tárkány Trió és Kéméndi Tamás viszi a fesztivál hírét az utcákon, tereken, de játszótéri koncerteken is felcsendül a zene.



A pécsi belvárosban elhelyezkedő Művészetek és Irodalom Házában Szabó Marcell és Lukács Gergely várja a közönséget, majd az épülettel szomszédos Jókai téren amerikai filmzenéket ad elő a Four Bones harsonaegyüttes és Szirtes Edina "Mókus", zárásként pedig a Szabadkikötő nevű vendéglátóhelyen a Tárkány Trió koncertje zárja a második napot.



Szombaton "muzsikáló erdő" várja az érdeklődőket a Mecsekoldalban fekvő Mandulás parkban, ahol az erdei tornapályán zajló interaktív sétákon igyekeznek ötvözni a szervezők a zene és a természet szépségeit, de muzsikusok később a közeli mecseki kisvasútra is jegyet váltanak.



A belvárosban aznap este a nemzetközi hírű Jávorkai fivérek lépnek fel, majd Ezerarcú tangó következik a Jókai téren Kéméndi Tamással, Györfi Annával, Dörnyei Szabolccsal és Baksa Péterrel, mielőtt a Nappali nevű belvárosi szórakozóhelyen a Zeneszüret Jazzfesztivál megkoronázza az estét.



A vasárnapi, családoknak szóló napon a Zsolnay Kulturális Negyedben interaktív meglepetésjátékok, ringató, zeneovi, hangszersimogató, családi táncház, fuvola-hárfa koncert, virtuális valóság és kézműves foglalkozás várja a kicsiket és nagyokat, míg a nap végén szabadtéri klasszik mozi lesz a tettyei romoknál.



A sajtótájékoztatón Hoppál Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára felidézte: a kormány által elindított kulturális decentralizáció részeként helyezték 2014-ben Pécsre a Filharmónia központját. Az intézmény elmúlt nyolc évben mutatott teljesítménye bebizonyította, hogy lehet vidékről is irányítani egy állami, országos hatókörű szervezetet - mondta a politikus.

A Zeneszüret fesztivál kapcsán kiemelte, hogy a különleges rendezvény ötvözi a megfeszített munkát, a tehetséget és a jutalmat, a közösségben megélt művészeti élményt pedig felértékeli, hogy a koronavírus-járvány bezártságát követően ismét lehetőség van sok embert megmozgató, a Zeneszürethez hasonló programok megszervezésére.



A pécsi rendezvényt "kaleidoszkopikussá" teszi annak sokszínű kínálata és a különleges helyszínek, amelyeken zajlik - mondta, kiemelve, hogy a szervezők érdeme az esemény időről időre való megújítása, alakítása.

Az államtitkár szerint a Zeneszüret fontos küldetése, hogy a komolyzenét minél többekkel megszerettesse, és hozzájáruljon az emberek kulturális identitásának megőrzéséhez.



A Zeneszüret legtöbb programja ingyenes. A rendezvényről, a belépős eseményekkel kapcsolatos jegyinformációkról további részletek olvashatók a zeneszuret.hu weboldalon és a Filharmónia hivatalos Facebook-oldalán.

MTI [2022.08.25.] Megosztom:

