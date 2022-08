Naphajó - Megjelent Szabó Balázs új dala

A Naphajó, a Szia, Életem! egyik betétdala, amelyet maga Szabó Balázs ad elő a filmben, mint utcazenész. Szabó Balázstól nem állt messze ennek a figurának a megformálása, hiszen tizennyolc éves korától jó ideig ő maga is utcazenészként járta az országot.

Amennyi pénzt egy nap összemuzsikált, az döntötte el, hogy milyen messzire fog tovább utazni. Így amikor a Szia, Életem! egyik alkotója és Szabó Balázs régi jó ismerőse, Rohonyi Gábor felkereste a szerepötlettel, nem csak a szerep jellege volt ismerős és otthonos – a korábban színészettel is intenzíven foglalkozó – zenész számára, hanem az a saját gondolat is, hogy a filmben, egy addig máshol még nem hallott új dalt adjon elő, ami összhangban van a forgatókönyvvel is, és ami Balázs számára is önazonos. Először a szerephez csak egy verze és egy refrén született meg, de végül a zenész úgy döntött, egy teljes dalt ír meg a témára. Ehhez pedig fontosnak érezte egy külső „fül” bevonását is, így a dal produceri munkáit Dorozsmai Gergelyre bízta. Vele a 2014-es, Fonogram-díjas Élet elvitelre album óta együtt dolgozik, ő felel a Szabó Balázs Bandája lemezeinek felvételeiért és hangkeveréseiért, de producerként most először vonta be Balázs a munkába.

„Nem csak látszólag, valóban hosszú idő telt el azóta, hogy újdonsággal jelentkeztem. Az elmúlt időszak ugyanakkor a fellépések mellett a folyamatos alkotásról is szólt, idén több meglepetéssel is készülünk a közönségnek, több megjelenés is várható, ebből az egyik első a Naphajó című szerzemény. Ez egy más jellegű, a zenekaromtól független, rendhagyó szólódal, ez persze nem jelenti azt, hogy ha majd játsszuk színpadon, nem fog a Szabó Balázs Bandája hangszerelésében is izgalmasan megszólalni, de egy érdekes és jó zenei kalandozás volt most egy más hangzásvilágú, önálló felvétellel is kijönni.” – meséli a zenész-frontember.

A dalhoz videóklip is készült, melyben a Szia, Életem! film képkockái jó fúzióban keverednek Szabó Balázs változatos helyszíneken felvett jeleneteivel.

Az augusztus 25-én mozikba kerülő Szia, Életem! című film egy fantasy elemekkel dúsított vígjáték, ami egy népszerű, de ihlethiányos íróról – Thuróczy Szabolcs főszereplésével – és sosem látott kisfiának nem várt találkozásáról szól. A hirtelen nyakukba szakadt, kötelező együttlét fordulatos, vidám és érzelmes történetébe izgalmasan és humorosan kapcsolódik Szabó Balázs utcazenész filmszerepe és Naphajó című dala.



Sajtófotó: Nagy Márton



Szabó Balázs: Naphajó – dal és klip:

[2022.08.25.]