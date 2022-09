Vízözön - aZorka új katartikus dala biztat önszeretetre „Köszönöm”, „szívesen”, „szeretlek” – szavak, amiket nem túl gyakran mondunk saját magunknak és amik az elbűvölő énekesnő/dalszerző, aZorka legújabb felvételében hangsúlyt kaptak. A „Vízözön” külön versként is megállná a helyét, miközben önelfogadásra tanít. Élőben pedig szeptember 17-én is meghallgathatjuk az újdonságot az Akvárium Klub színpadán. Lackfi Dorottya 2020-ban indította útjára szólóprojektjét, aZorka néven: lírikus szövegek, melankolikus és fülbemászó dallamok jellemzik szerzeményeit alterpop műfajba elrepítve magukkal. A tehetség első kislemeze ‘Elharapott szavak’ címmel jelent meg 2021 novemberében, amit legújabb zenéje követ. Az új, katartikus dalban megtisztulhatunk, akárcsak egy képzeletbeli „Vízözön” után: egy belső párbeszédet fest le aZorka a hozzánk legközelebb álló személlyel – azaz önmagunkkal: „A „Vízözön” több szempontból is egy új korszakot indított el az életemben. Ez az első dal, amit azzal a céllal írtam meg, hogy teremtsek vele egy nekem tetsző valóságot” – meséli Dorka kiadványa hátterét. „A rossz berögződéseket és a destruktív viselkedést - amik a szövegben „szeméttelep” és „kacatok” formájában jelennek meg - sokszor észrevétlenül fenntartok. Ezeket szeretném képletesen felégetni azzal, hogy szeretem magam, kiállok magam mellett.” Az előadó színházi környezetben készített egyszereplős videóklipet, amely Szombathy András és Kőrösi László ötlete, kivitelezése. Legközelebb pedig szeptember 17-én az Akvárium Klub Kishalljában hallgathatjuk meg a „Vízözönt” élőben is aZorka korábbi nagyszerű munkáival együtt, bővebben az eseményről itt olvashatsz: https://facebook.com/events/s/ marge-zsuzs-lemezbemutato- szer/1814746858867716/ Jegyek az alábbi linken vásárolhatóak meg: https://akvariumklub.hu/ programok/marge/ [2022.09.09.] Megosztom: