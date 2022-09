A 20 éves Kowalsky meg a Vega jövőre a Sportarénában ünnepel Húszéves jubileumát ünnepli jövőre a Kowalsky meg a Vega. A zenekar ebből az alkalomból 2023. február 18-án a Papp László Budapest Sportarénában ad nagyszabású koncertet - közölték a szervezők az MTI-vel. Az elmúlt két évtizedben a csapat népszerűsége töretlen volt, albumaik többszörös platinalemezek lettek, és számos sláger köthető nevükhöz.



A Kowalsky meg a Vega a hazai fesztiválok állandó fellépője, de játszanak kisebb klubokban és a legnagyobb koncerthelyszíneken is - írták a közleményben, amely szerint a zenekar által képviselt, fülbemászó dallamokra épülő "zsivány-pop" sikeréhez hozzájárulnak a közérthető és tanulságos dalszövegek is. A jubileumi koncertre a Kowalsky



meg a Vega nemcsak a két évtizedes pályafutás esszenciáját hozza el, hanem a 2023 februárjában megjelenő új stúdiólemez dalait is. Felcsendülnek a legnagyobb slágerek, köztük a Hála veled, a Varázsszavak, az Egy világon át, a Mint egy jel vagy a Tombold ki. Az estre különleges fény- és látványvilággal, színpadtechnikai megoldásokkal készülnek.



A Kowalsy meg a Vega előtt a No Sugar melegíti be a közönséget.



