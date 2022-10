Indul a jegyértékesítés a Müpa 2023-as programjaira Jövőre is a nemzetközi klasszikus és könnyűzenei színtér, valamint a magyar kulturális élet kiemelkedő előadóival várja a nézőket a Müpa, amely október 26-án kezdi a jegyek értékesítését. A 2023-as esztendő első hónapjaiban több régi ismerőst is újra a Müpa színpadán üdvözölhet a közönség. A fellépők között lesz a portugál énekesnő Mariza, aki 12 éve állt először a hangversenyterem színpadán, egymaga felhelyezve a fado műfaját a hazai zenerajongók palettájára. Az énekesnő öt évvel legutóbbi koncertje után most új lemezének anyagával lép színpadra a Müpában - közölte a Müpa kedden az MTI-vel. Szintén nem először jár a Müpában a balkáni cigányzene megkerülhetetlen alakja, a filmekhez és színdarabokhoz emblematikus zenéket szerző Goran Bregovic, akit ezúttal a Budafoki Dohnányi Zenekarral kiegészülve ad koncertet Budapesten.



Jövőre a Müpában mutatja be új lemezét Beck Zoli és Grecsó Krisztián, valamint Kollár-Klemencz László is, László Attila pedig kerek jubileumát ünnepli a közönséggel. Mint írták, László Attila, a hazai jazzélet egyik legsokoldalúbb művésze, hetvenedik születésnapja alkalmából instrumentális és énekhangra írt zenéinek sorából idéz meg egy-egy félidőre valót.



A Müpa+ hűségprogram tagjai október 26-tól, míg a nagyközönség október 27-től válthatja meg a jegyeit az előadásokra.

A Müpa Újévi koncertjén január elsején Haydn oratóriuma, Az évszakok, a klasszikus repertoár egyik alapműve csendül fel, amelyet ezúttal a Düsseldorfi Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában, Fischer Ádám magyarázatával ismerhet meg az ifjú közönség.

A Jazz Showcase legújabb kiadásában Barabás Lőrinc, Csapó Krisztián (KRIZ) és a Jazzbois lép színpadra.



A táncháztól a világzenéig a műfajok változatos kínálatát vonultatja fel A népzene ünnepe. Az egész napos program gálaműsorában fellép többek között a Básits Branka, Tímár Sára és zenekara, illetve a Vujicsics együttesből is ismert Borbély Mihály. Érkezik a beás cigányzenét játszó Kanizsa Csillagai, a MORDÁI és a Magyar Banda is.



Az új évben is folytatódik a Literárium sorozat, amelyen ezúttal Szvoren Edina és novellái kerülnek a fókuszba, a Vers-esteken Nagy László költeményeit tolmácsolják majd a Nemzeti Színház művészei, míg a Literárium Extrában Mácsai Pál és Lukács Miklós szemezget Örkény István legendás egyperceseiből.



A Müpa Filmklubbal tovább kalandozhatnak a nézők Fellini rendezői világában. Legsikeresebb előadásaikkal térnek vissza az ország vezető táncegyüttesei, a Győri Balett, a Szegedi Kortárs Balett és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, és a Recirquel legnépszerűbb újcirkusz-produkcióit is megtekintheti a közönség - közölte a Müpa.

