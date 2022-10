Showcase fesztivál kíséri a 10. Music Hungary Konferenciát Huszonöt ígéretes magyar előadó lép fel a 10. Music Hungary Konferenciát kísérő showcase fesztiválon november 29-30-án Veszprémben. Immár másodszor rendezik meg az ingyenes showcase fesztivált, amely a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programmal partnerségben ezúttal is három veszprémi helyszínen mutat be olyan feltörekvő előadókat, mint ajsa luna, kristoaf, Brenka, Ekhoe, Hegedűs Józsi és a Kacaj - közölte az MTI-vel pénteken a Music Hungary Szövetség.

A Music Hungary Konferenciának a veszprémi Hangvilla ad otthont, számos zeneipari tartalmú előadással és kerekasztal beszélgetéssel.



A tavalyi esemény sikereire alapozva idén is szerves része a konferenciának a showcase fesztivál, amelynek elsődleges célja, hogy itt találkozzanak a hazai zenei színtér szakemberei és a legaktuálisabb magyar előadók. A tavalyi showcase sikerét leginkább abban lehet mérni, hogy több, a fesztiválon fellépő előadó is látható volt a nyári fesztiválok programjában - hangsúlyozták a szervezők.



A fesztivál 25-ös mezőnyéből 20 előadót egy hatfős kurátori csapat javasolt a programba, a nyílt pályázatra jelentkezők közül pedig 5 előadónak biztosítottak helyet.



Az eseménysorozat line-upjában szerepel Hundred Sins, akinek több mint 200 ezer havi hallgatója van már a Spotifyon és a showcase fesztiválon szintén fellépő kristoaffal közös, Melodráma című daluk nyolc hete toplistás a Petőfi Rádión.



Koncertet ad az egyik legjelentősebb nemzetközi metálfesztiválon, a Wacken Open Air-en fellépő Red Swamp, a tavalyi év egyik emlékezetes magyar számát jegyző folk-pop előadó, Hegedűs Józsi, valamint a kolozsvári Musspell is.



Idén is képviselteti magát az egyik legmeghatározóbb, újhullámos zenei kollektíva, az On The Low, olyan előadókat hozva a Terembe, mint a trapet a punkpop felől megközelítő Filo vagy az újgenerációs hip-hop egyik legnépszerűbb előadója, az Ekhoe.



Szintén zenei kollektívaként működik az Expresszó színpadát megnyitó hari_drama; a showcase-en fellép továbbá a jazz- és népzenei szcéna ismert zenészeiből álló Uljana Quartet, a hazai jazz egyik legfrissebb fiatal hangja, a Nagy Emma Quintet vagy a debüt lemezét a háromszoros Grammy-díjas producerrel és hangmérnökkel készítő LAIHO.



Jelen lesz Magyarország egyetlen katalán rumbát játszó zenekara, a MazsiMó-GipsyMó, a Django Reinhardt-féle cigány jazz és a Balkán vad bulijainak szellemiségének fúziójaként született Hét Hat Club, és koncertet ad a népzenei hagyományokat alternatív rockkal és rappel vegyítő Kacaj is - ismertették a programot a szervezők.



A showcase fesztivál koncertjei ingyenesen látogathatók, míg a Music Hungary Konferencia jegyei a https://musichungary.hu linken érhetők el.

