Visszatér a képernyőre Sári Évi Több mint 10 év után újra műsorvezető Sári Évi A TV2 képernyőjén láthatjuk szombatról szombatra Hosszú idő után újra rendszeresen találkozhatnak a nézők Sári Évivel a TV képernyőjén. Ugyanis október 29-től szombat délelőttönként Péter Szabó Szilvi mellett tűnik fel műsorvezetőként, a TV2 ismeretterjesztő műsorában, amelyben többek között világra szóló kutatási eredményeket és fejlesztéseket láthatnak a nézők. - Hihetetlenül boldog voltam, amikor felmerült a nevem, mint az Innovátor műsorvezetője, régóta vágytam már rá, hogy újra a kérdező szerepébe kerüljek a képernyőn. Különösen örülök annak, hogy egy ismeretterjesztő műsor készítői között lehetek, hiszen a világ dolgaira, újdonságaira nyitott és érdeklődő embernek gondolom magam, valódi kíváncsiság él bennem, emiatt úgy érzem, hiteles tudok lenni majd a műsorban - fejtette ki Sári Évi. Nem ma kezdte a szakmát Sári Évinek egyáltalán nem idegen a műsorvezetés, hiszen a 2000-es évek elején a TV2 Tripla vagy semmi című telefonos vetélkedőjének volt a háziasszonya, később a VIVA TV-n több műsort ő vezetett. Azóta különböző csatornák többször is felkérték egy-egy adás erejéig, de most a TV2 Innovátor című magazin állandó műsorvezetője lesz Péter Szabó Szilvi mellett. Abban pedig a NOX énekesnője és Sári Évi is biztos, hogy jól ki fognak jönni egymással. - Nagyon örülök Évi csatlakozásának, hiszen számomra is nagy segítséget jelent az, hogy valakivel osztozhatok a feladatokon, főleg most, hiszen már a finishben vagyunk, és gőzerővel készülünk a november 27-ei NOX Aréna koncertre, és most egy kicsit arra kell jobban összpontosítanom. De mellette a műsorvezetéssel kapcsolatos feladataimat is szeretném ellátni - mondta az énekesnő. Péter Szabó Szilvi tehát továbbra is marad az Innovátor műsorvezetője, de az új feladat mellett Sári Évi is folytatja a színházi munkát, hiszen számos sikeres musicalben főszerepet játszik. [2022.11.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje magán kölcsön ajánlat (Email: mariakovac szolgáltatás [2022.11.02.]

magán kölcsön ajánlat szolgáltatás [2022.10.31.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu