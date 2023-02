Talán egy másik élet! Megjelent Szőke Nikoletta új klipje!

Csodás dallal indítja az évet a Príma-díjas énekesnő

Szőke Nikolettát már senkinek nem kell bemutatni, hiszen a hazai jazz zenei szcéna és a popzenei közegben is egyaránt ismert és elismert előadóművész. Talán egy másik élet címmel jelent meg pár héttel ezelőtt az újdonság, amely számos kárpát-medencei rádióba is bekerült azonnal. A dalhoz természetesen videó klip is készült.



Az image kisfilmben feltűnnek Nikoletta kiváló zenésztársai is, Barcza Horváth József basszusgitáros, Kardos Norbert billentyűs hangszerek, Balogh Lacika dobok, valamint Csókás Zsolt gitáros.



A montreux-i versenygyőztes énekesnő-dalszerző sűrű esztendő elé néz, hiszen márciusban máris érkezik a folytatás, egy újabb szóló dal, Két útitárs címmel, amelyet a tervek szerint év végén már egy saját nagylemez is követ.



Április 6-án pedig az Opus Jazz Club ikonikus színpadán debütál Szőke Nikoletta Jazzplosion nevű vadiúj produkciója olyan kiváló zenészekkel, mint László Attila (gitár), Fekete-Kovács Kornél (trombita), Barcza Horváth József (nagybőgő, basszusgitár), Balázs Elemér (dobok)



A Talán egy másik élet videoklip kattintás után máris hallgatható:

[2023.02.07.]