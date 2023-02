Hogy is volt és hogy is van? - Nagykoncertet ad Hobo márciusban Hogy is volt és hogy is van? címmel nagykoncertet ad Földes László Hobo március 1-jén a Nemzeti Színházban abból az alkalomból, hogy immár 10 éve a teátrum társulatának tagja - tájékoztatta a színház az MTI-t szerdán. Hobo a jubileum alkalmából ezúttal rock- és blueskoncerttel lép a közönség elé - közölték. A közleményben Földes Lászlót idézik, aki elmondta, hogy Vidnyánszky Attilával, a Nemzeti Színház vezérigazgatójával Beregszászon és Debrecenben dolgozott együtt, majd 2013-ban ő hívta a Nemzeti Színházba. A művés

z kiemelte: bár több mint fél évszázadot töltött a zenei világban és csak tízet a Nemzetiben, mégis úgy érzi, itt jobban el- és befogadják.

Ötvenöt éves pályafutását felidézve arról is szólt, hogy volt vendégénekes a Kexben, első szövegei és novellái 1968-ban születtek, azóta szerepelt filmekben, játszott színházakban, színműveket és könyveket is írt. "Volt és van saját zenekarom és ha a csavargót lehet hobónak nevezni, ma is az vagyok. Műfajok között csavargok" - magyarázta a zenész.



Eddig 17 közös bemutató volt, ebből 6 a Nemzetiben és áprilisban jön a következő, az Utcazenész monodrámám - fogalmazott Földes László Hobo, kiemelve: "a zene, az irodalom és a színház Bermuda-háromszögében vesztem el úgy, sem zenész, sem író, színész sem vagyok". MTI [2023.02.22.]

