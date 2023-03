Zorán: "Valamennyi dalomat vállalom a mai napig" Tizennegyedik alkalommal lép fel Zorán a Papp László Budapest Sportarénában, a népszerű előadóművész koncertje március 18-án lesz. Megint lesznek vendégek, Zorán életének és zenei pályafutásának meghatározó szereplői közül többen is színpadra lépnek - kilétük a koncertig nem publikus. A bő kétórásra tervezett estén Zorán mintegy áttekintést nyújt pályájáról, felidézi korábbi koncertjeinek legsikeresebb mozzanatait, és izgalmas zenei meglepetésekben sem lesz hiány. A kihagyhatatlan dalok mellett megszólalnak ritkábban hallhatók is.



"Minden Aréna-koncerten előadom az abban az időszakban legjobbnak ítélt dalaimat, miközben a számlista időről-időre változik, és mindig beemelek régóta nem hallott darabokat is" - mondta Zorán az MTI-nek.



Az énekes eddig tizenhárom alkalommal adott koncertet a Budapest Sportarénában, illetve annak elődjében, a Budapest Sportcsarnokban, és eddig valamennyi teltházas volt. A sorozat ezen a helyen 1992-ben kezdődött, legutóbb 2019-ben játszott az Arénában.

"Nincs olyan dal, amelyet nem szeretek eljátszani élőben, de olyan akad, ami még nem került elő koncerten. Valamennyi dalomat vállalom a mai napig, és ajándéknak érzem, hogy a szövegeimet testvérem, Dusán írta, Presser Gábor pedig csodálatos, rám szabott zenéket írt" - mondta Zorán az MTI-nek.



Eddigi tucatnyi Aréna-koncertje mintegy felét dokumentálta, ezek nagyrészt CD-n és DVD-n jelentek meg.



Sztevanovity Zorán a Metro együttesben töltött sikeres hatvanas évekbeli indulás, majd néhány átmeneti év után 1976-ban indult szólópályafutása során csaknem kétszáz dalt énekelt el és 14 stúdióalbumot készített (a legutóbbi, a Kóló 2011-ben jelent meg).

Legnagyobb sikerei közé tartozik az Apám hitte, az Amikor elmentél tőlem, A szerelemnek múlnia kell, a Ne várd a májust, a Kell ott fenn egy ország, a Nekem nem elég vagy a Kóló.



Az előadó évtizedek óta szinte folyamatosan úton van, több száz koncerten van túl országszerte és a környező országok magyarlakta területein. Idén nyáron fellép a Szegedi Szabadtéri Játékokon és a Művészetek Völgyében is.



Zenekarának összetétele hosszú évek óta állandó, két muzsikussal, Sipeki Zoltán gitárossal és Horváth Kornél ütőhangszeressel 1993 óta játszik együtt. Mellettük Lattmann Béla a basszusgitáros, Gyenge Lajos dobol, Kovács Péter Kovax billentyűzik, Csányi István szaxofonozik, Óvári Éva, Kabelács Rita és Péter Barbara pedig vokálozik. MTI [2023.03.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje KOMOLY HITEL MINDENKINEK szolgáltatás [2023.03.01.]

gazda szolgáltatás [2023.03.01.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu