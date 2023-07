Idén is megrendezik a cigány dal napját - mutatjuk a részleteket! A sokszínűséget ünnepelve idén már 12 helyszínen, csaknem negyven fellépővel rendezik meg augusztus 8-án a cigány dal napját. A cigány dal napját az idén második alkalommal szervezik meg augusztus 8-án, a legendás észak-macedón énekes, Esma Redzepova születésnapján - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A programok az idén már tíz magyarországi helyszínen (Budapest, Csobánka, Százhalombatta, Nagyecsed, Pécs, Balatonboglár, Kiskunmajsa, Szécsisziget, Balatonfüred, Nyíregyháza), továbbá két külföldi városban (Párkány, Krakkó) valósulnak meg a Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat szervezésében.



Az eseményen fellép többek között a Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duó, a Romengo, a Cimbaliband, a Canarro és Pálházi Bence Bandája.



Mint a közleményben kiemelik, Európa egyik legszínesebb, leggazdagabb nemzetisége a cigányság, nincs még egy olyan népcsoport, amely jelen lenne az unió összes országában, így az európai közösség nagyon fontos összetartó ereje.

Kultúrájuk tükrözi a cigánysággal kapcsolatba kerülő nemzetek jellemvonásait is a spanyol flamenco eleganciájától a szerbiai rezesbandák magával ragadó erejéig, hirdetve a romák szokásait, nyelvét, életörömét - fogalmaznak a közleményben.

A cigány dal napjának ötletgazdája, koordinátora és főszervezője Rostás Mihály "Mazsi", aki az elmúlt évtizedekben négy kontinens több mint harminc országában koncertező, Kossuth-díjas és Womex-életműdíjas Lakatos Mónika és a Romengo zenekar menedzsereként alapozta meg kulturális menedzseri tevékenységét.



Mint a közleményben kiemeli, az általa vezetett Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat távlati célja, hogy az Európai Unió minden tagállamában megszervezzék a nemzetközi cigány dal napját. MTI [2023.07.26.]

