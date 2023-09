Idén ismét megrendezik az Amfifesztet Aquincumban Idén ismét megrendezik az Amfifesztet Budapesten, az Aquincumi Múzeum Régészeti Parkjában szeptember 8. és 10. között: az aquincumi katonavárosi amfiteátrumban gladiátorok, római katonák és barbár harcosok láthatók, valamint ókori divatbemutatóval, táncházzal és koncerttel várják a látogatókat. Az intézmény csütörtöki közleménye szerint a rendezvény szeptember 8-án este fél hétkor a Fő térről induló időutazó, történelmi felvonulással kezdődik: az amfiteátrumba vezető úton együtt menetelnek majd Óbuda történeti korszakait megidéző csapatok a római gladiátoroktól a középkori lovagokon át a reformkori polgárokig a korszakokhoz illő zenei aláfestéssel. Mint írják, az amfiteátrumba érkezőket az ünnepélyes megnyitó és római áldozatbemutatás után látványos buzogány- és tűzzsonglőr-bemutatók várják, a péntek estét középkori hangulatú koncert és táncház zárja.



Szombaton és vasárnap az amfiteátrum arénájában a látogatók megtekinthetik, hogyan edzettek és csaptak össze a gladiátorok, valamint azt is megtudhatják, hogyan lett valaki e különleges mesterség űzője.



Az amfiteátrum közönsége a gladiátorokon kívül láthat barbárok és római legionáriusok közötti ütközeteket, figyelemmel kísérheti, hogyan harcoltak a kelták, illetve hogyan kötöttek szövetséget a kvádok és a szarmaták, de az is kiderül, mi az a kimber vérjóslás - olvasható a közleményben.



Hallhatók majd ritka történetek a görög-római mitológiából és a kaukázusi nart legendák világából, az ókor trendjeit pedig egy római divatbemutató keretében ismerhetik meg az odalátogatók. A résztvevők megtudhatják, hogyan zajlott egy római rabszolgavásár és tárlatvezetés, valamint régészeti előadások révén megismerhetik Aquincum ókori múltját és római örökségét.

A hétvége mindkét napján 10 és 18 óra között ősi hagyományokat ápoló mesterek tartanak bemutatót, a gyermekeket kézműves foglalkozások és egy miniatűr ásatás várja, valamint ókori tanítómester segíti a római kalligráfia elsajátítására vágyókat.

A látogatók a rómaiak és az ókori Pannonia területén, valamint a tartomány határain túl élő népek életmódjával és szokásaival is megismerkedhetnek a hagyományőrzők táboraiban, az érdeklődőket római szépségszalon és jósda várja, valamint lesz bátorságpróba és családi játék - olvasható a közleményben.



A belépés a rendezvény mindhárom napján ingyenes. MTI [2023.09.01.]

