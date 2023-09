Újra Öko Zsibongó családi rendezvény, szeptember 24-én! Egészségre éhezők viadala - Pályázz, és nyerj! Az Öko Zsibongó a tudatosság élményt adó, családbarát piactere, amely által több generációnak biztosítanak közös élményeket. A rendezvényen első alkalommal szervezik meg az Öko Zsibongó Egészségre Éhezők Viadala főző- és receptversenyt, melynek keretein belül a kedvenc tízóraijukkal vagy uzsonnájukkal nevezhetnek a versenyzők. Egészen 6-99 éves korig várják a pályázók jelentkezését kreatív ételeikkel. A zsűriben, a teljesség igénye nélkül, több sztárvendéget is felsorakoztatnak: Buday Péter, séf; Dobai Ági, diétás séf; Havasi Dóra, gasztroblogger; Harsányi Levente, rádiós műsorvezető; Kardos Bálint, vegán séf és Péter Petra, rádiós műsorvezető. Az esemény az élet több területén segít eligazodni a látogatóknak: - Miért bio a bio?

- Hogyan lehet a bio mindennapjaink szerves része?

- Hogyan lehet finom, ami egészséges? - Milyen alternatív megoldások léteznek?

- Hol találom meg az alapanyagokat?

- Miként lehet a mindennapjaink része az egészség-, környezet-, energiatudatosság, újrahasznosítás? Készítsd el a kedvenc egészséges tízóraidat vagy uzsonnádat! Az Öko Zsibongó Egészségre Éhezők Viadala főző- és receptverseny keretein belül 6-99 éves korig várják mindazok jelentkezését, pályázati anyagát, akik szeretnének részt venni az ország legnagyobb egészséges főző- és receptversenyén, hogy megmérettessék magukat, és versenybe szálljanak a 200.000 Ft-os fődíjért és sok más értékes különdíjért! Nyeremények: I. helyezett: 200.000 Ft

II. helyezett: 100.000 Ft

III. helyezett: 50.000 Ft

Kategóriánként nyerhető különdíjak: wellness hétvége, utalványok, workshopok, ajándékcsomagok, konyhai eszközök… Bizonyítsuk be, hogy lehet finom, ami egészséges! Pályázati feltételek: Készítsd el 3 féle zöldség és/vagy gyümölcs felhasználásával azt a tízórait vagy uzsonnát, amit Te magad is jó ízűen elfogyasztasz bármikor!

Dokumentáld a készítés folyamatát!

Mondd el videó üzenetben, miért jelentkeztél a pályázatra, milyen ételt készítesz, és miért ezt választottad?!

Töltsd ki a pályázati jelentkezési lapot az alábbi linken: https://okozsibongo.hu/food-palyazat/

Válaszd ki az összes olyan kategóriát, ami a készített ételre jellemző!

Töltsd fel videódat a jelentkezési felületre!

A pályázatra beadott ételeket frissen elkészítve, személyesen szükséges elhozni az Öko Zsibongó Food 09.24-i eseményére.

eseményére. A sztár zsűritagok számára az általad elkészített ételből 10 adagot vigyél 09.24-én 10:00-ra , a rendezvény helyszínére: 1135 Szabolcs utca 33-35.

, a rendezvény helyszínére: 1135 Szabolcs utca 33-35. A pályázaton érvényes jelentkezőnek csak az számít, aki az online jelentkezését leadta, és a helyszínen személyesen elhozza a kész ételét.

Hozd el barátaidat, szeretteidet, és amíg a zsűri kóstol, és értékel, addig Zsibongj Te is Öko módra, érezd jól magad ezen a családi eseményen!

Az eredményhirdetés várhatóan 15:00-kor lesz.

Az eredményhirdetés várhatóan 15:00-kor lesz. Közönség szavazást is indítanak. A helyszínen lévő látogatók a kinézet és a recept alapján a helyszínen adhatják le a szavazataikat. Tehát Te is mozgósíthatod a barátokat, családot, ismerősöket, hogy jöjjenek el, és szavazatukkal erősítsék esélyedet, hogy nyerj! Ha ötletes és kreatív, amit készítesz, extra lehetőséged nyílik arra, hogy bekerülj a karácsonyra megjelenő szakácskönyvbe. Ne késlekedj! A pályázat jelentkezési határideje 2023.09.18. Ne habozz! Küldd be a receptedet, hogy szeptember 24-én találkozhassunk! Vágj bele! Légy bátor! Segíts az egészségre éhezőknek bebizonyítani, hogy lehet finom, ami egészséges! [2023.09.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje

