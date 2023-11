Csináljuk a fesztivált! 2023 első adás - íme a továbbjutók névsora A magyar könnyűzene hőskorát, a 60-as, 70-es évek időszakát idézte meg a Csináljuk a fesztivált! új évadának szombati, első adása. A zsűri és a közönség – még több izgalmat hozó pontozással – hazánk tíz kiváló előadójának produkciójával kereste az évszázad slágerét a Táncdalfesztiválok jól ismert szerzeményei, valamint sanzonok és beatslágerek között. A tánczene aranykora és a dicső beatkorszak legjobb slágereivel kezdődött el november 25-én, szombat este a Csináljuk a fesztivált! új évada. A Duna nézettségi rekordokat döntő műsorának célja változatlan: a szórakoztatás mellett éltetni a magyar könnyűzene kiváló alkotásait, előadóit és szerzőit kortárs sztárelőadókkal.

Az évad végén ezúttal is a zsűri és a stúdióközönség közösen dönt arról, melyik dal lesz az évszad magyar slágere. Újdonság azonban, hogy a produkciók előtt néhány személyes történet is hallható az énekesektől, illetve a szavazás menete is átalakult. Elsőként a stúdióban ülő nézők szavazatait hirdetik ki, az ítészek viszont titkosan, lezárt borítékban adják le voksaikat, amikre csak a műsor végén derül fény. A szakmai értékelők között idén is ott van a Korda házaspár, Frenreisz Károly, Feke Pál és Nagy Bogi. Körüket az újonnan érkező Janza Kata színész, musicalénekes teszi teljessé. A műsor házigazdái ebben az évadban is Rókusfalvy Lili és Fodor Imre, akik a nyitányban tánctudásukat is megmutatták. A show felvezetője után tíz produkció új köntösben, áthangszerelve mutatkozott be a Csináljuk a fesztivált! színpadán. Az adásban több zsűritag és sztárfellépő okozott nemcsak a közönségnek, hanem egymásnak is meglepetést egy-egy személyes történettel. Balázs Klári bevallotta, hogy már évtizedek óta rajong Takáts Tamásért, Oszvald Marika szívében pedig Korda György foglal el különleges helyet. Nagy Bogi elmondta: a műsorban szereplő több előadó inspirálta őt, hogy elinduljon az énekesi pályán, az első adásból a Kétforintos dal lett az egyik kedvence, ami már felkerült a lejátszási listájára. Janza Kata hat évig volt a Bergendy Szalonzenekar tagja, ezért örömmel töltötte el, hogy az egyik kedvenc rockelőadójától, Pataky Attilától hallhatta a Darabokra törted a szívem című dalt. Feke Pál megjegyezte Nagy Feró produkciója után, hogy annak idején, látva őt az István, a király című rockoperában fogalmazódott meg benne, hogy felnőttként énekes-színész szeretne lenni, később maga is szerepelt a darabban. A szabályok értelmében azonban csak hat sláger jutahatott tovább a műsor következő fordulójába. A stúdióban ülők pontjai rendkívül szorosak voltak, a dobogón holtverseny és mindössze egy pontnyi különbség is kialakult – a zsűri pontjai pedig még inkább átrendezték a tabellát. Elsőként az Utánam a vízözön című dal jutott tovább Oszvald Marika átütő előadásában. Második helyre került az összesítésben a Múlnak a gyermekévek című melódia Kocsis Tiborral, harmadikként végzett a Bergendy-együttes dala, a Darabokra törted a szívem Pataky Attilával. A dobogóról mindössze egy ponttal csúszott le az Ő még csak most tizennégy című LGT-számmal Takáts Tamás, ötödik helyen végzett Vámosi János Járom az utam című szerzeménye Nagy Feróval. A hatodik helyen továbbjutó sláger az Isten Véled, édes Piroskám lett Pély Barna előadásában. [2023.11.26.]