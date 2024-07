G.w.M őszintén elmondta: "Nem gondolom át húszszor" Ebben az epizódban egy igazán különleges vendéget köszönthetünk, akinek határozottsága és nyers őszintesége már közismert. Ismerjétek meg közelebbről a kemény rapper külső mögötti személyiséget. Spilák Gergely vendége volt: G.w.M. “Én tényleg nem viszek bele kanyarokat egy beszélgetésbe, nem gondolom át hússzor, hogy mit írok le egy dalba [..] nyers legyen, erős legyen és olyan legyen, amilyen én vagyok.” Kiderül a nagy titok: hogyan kell valójában kiejteni a három betűt és miért úgy. Megtudjuk, hogy a magyar 50 Cent milyen névvel látta meg a napvilágot és ki az, aki még ma is így szólíthatja. Komolyabb témákra térve beszélgetünk arról is, hogy G.w.M. megosztó személyiségnek tartja-e magát, és milyen megküzdési stratégiákkal sikerült felülemelkednie az őt övező folyamatos érdeklődésen és példátlan ismertségén. Sőt, arra is fény derül, hogy G.w.M. szerint mi a boldog párkapcsolat titka! Hallgassátok meg ezt az epizódot, ha kíváncsiak vagytok rá! Ne hagyjátok ki ezt a beszélgetést, ha szeretnétek mélyebb betekintést nyerni G.w.M. életébe és gondolkodásmódjába!



