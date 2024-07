Képgalériák • TNT Park koncert Kapcsolatok • TNT Megnéztük a TNT koncertjét a Budapest Parkban - képekkel Sok-sok ezren voltak a TNT együttes tizedik parkos koncertjén - őrület, hogy évről évre ennyien eljönnek rá, miközben húsz éve nem jelent meg új daluk. Nagyon meleg volt most is, és kellemes meglepetés volt, hogy a Park fiatal munkatársai vizet osztanak az első néhány sorban álló rajongóknak. Azt hallottuk, hogy azért kezdték el, mert a 21-i Valmar koncerten rosszul lett egy rajongó lány, miután órákat állt a napsütésben a koncertre várva. Kulturált és kedves dolog így törődni a vendégekkel, és valóban megelőzheti az első sorokban állók kiszáradását, ha valaki nem vitt magával elegendő folyadékot. A Roy Galeri volt az előzenekar - rockzene a tavalyi Sub-Bass Monster-féle rappelés után. Roy fekete farmerben és fekete pólóban volt, gondolom az anti-sztár imidzsének a része, hogy hétköznapi ruhában lép fel. Az énekesnő bezzeg csillogó blúzban volt, ahogy a gitáros belőtt, fehér sérója is jól nézett ki. A dalok a Roytól ismert rockzenék voltak, mint a Trambulin, vagy a friss, 1972-es Papa Was a Rolling Stone című sláger... A Roy Galeri saját dalai zárták a műsort, a 2023-as Dalból ismert Boldog vagy, illetve a 2024-es Dalból ismert Kiáltás. Celebspotting: Curtis járkált oda-vissza a backstage és a büfék között, de szívesen megállt fotókat készíteni mindenkivel. A TNT-re várva jó érzékkel választott dalokat a DJ: a Megtalállak még, és egy Ámokfutók sláger is nagy sikert aratott. A TNT pedig olyan volt, mint máskor is lenni szokott, profi, kiérlelt és nagyon jó bulit csináltak. Elképesztő mennyiségű slágerük van: átéltük, de én még nem gondoltam bele, hogy 1997 és 2003 között mennyi daluk volt országos siker. A koncerten ez úgy működött, hogy nyolc és tíz óra között minden egyes dal nagy sláger volt annak idején, a sokezres közönségből mindenki minden sorát ismerte minden dalnak. A két érdekes pillanatot emelnék még ki: cuki volt, amikor Ákos bemutatta a közönségnek a kisfiát, illetve bejelentették a jövő évi nagykoncertjüket: 2025. március 29-én lesz az MVM Dome-ban. Ezen egyszerre ünneplik Ákos és Inti 50. születésnapját, illetve a TNT együttes 30 éves fennállását - nagy buli várható! A Parkban pedig pörög tovább a nyár: júliusban lesz mások mellett Budapest Bár, Beton Hofi, Majka, Péterfy Bori, T. Danny, Ákos és Hooligans koncert, a koncertek után pedig buli négy helyszínen, részletek a Budapest Park honlapján: https://www.budapestpark.hu/ Tóth Noémi

