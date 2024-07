Most jövök én - megérkezett az Anyu, ez hangos újdonsága Az összeeállíáts 10 dalt tartalmaz. Megjelent zenekarunk, az Anyu, ez hangos első nagylemeze: Most jövök ÉN. - indul a fiúk tájékoztatása az újdonságról.



Január végén beköltöztünk egy hétre a Grenma Stúdióba Botlik Matyihoz és felvettük 10 dalos anyagunkat. Napközben tekergettük a potmétereket, este a kontrollereket a szállásunkon. Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő végeredményhez kellenek a jó demók és hogy klubcsapat ne játsszon válogatott ellen.



Május közepén jelentettük meg első klipes anyagunkat, az album címadó dalát: Most jövök ÉN. Szereztünk egy cabrio-t (köszi Timi) és a próbatermünktől negyed órányira autókáztunk egyet. Várpalotai zenekar vagyunk, ezért itt is akartunk videózni. Az anyag vágás nélkül készült el, így természetesebb a hatás. Ez a dal egyszerűen arról szól, hogy eldöntöttük, hogy megcsináljuk az albumunkat és így is lett.



Június végén megjelent a 10 dal. Egy kicsi rock, egy kicsi pop, némi alterral vegyítve. A lemezen van olyan dal, amin már régebb óta dolgoztunk, csak koncerteken vettük elő, eddig soha nem lett kiadva, de a dalok többsége 2023-ban íródott, amikor kitűztük magunknak célul, hogy az év végére összeálljon egy nagylemez.



A közeljövőben várható még egy klip megjelenése, a többi dal pedig lyrics videó formájában került fel a YouTube-ra, valamint elérhető a többi nagy zenei streaming felületen is. - zárták a beszámolót.



Íme a teljes album. Most jövök ÉN klip:



