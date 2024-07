Ezzel megvalósult Kökény Attila álma Megérkezett Kökény Attila x Rakonczai Viktor feat. Charlie – Együtt a bárban Az együtt alkotó kultikus duó, Kökény Attila és Rakonczai Viktor gyermekkori vágya teljesült azzal, hogy új dalukat Charlie-val készíthették el. Az "Együtt a bárban" című közös igazi hangszeres, nyári örömzene, melyben a főszereplők felidézték első zenei kalandozásaik élményét egy jó hangulatú videóklippel együtt. Legközelebb a páros pedig július 13-án a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon adja elő különleges vendégével, Charlie-val és kibővült zenekari kísérettel, mely egy nagybejelentést is tartogat. Egy csodálatos szinergia jött létre, amikor Kökény Attila és Rakonczai Viktor 2022-ben úgy döntött, hogy együtt folytatja a zenélést. Habár mindketten nagy hírnévre tettek szert az elmúlt évtizedekben, egymás között mégis egy új időszámítás indult el. A folyamatos koncertezés mellett 11 év után első felvételüket tavaly adták ki, melyet most a legendás énekessel, Charlie-val közös projekt követ. „Szerettem volna egy olyan életérzést átadni a dallal, amit Atti és Charlie annak idején a vendéglátó világban éltek át, nem véletlenül lett a címe a dalnak - Együtt a bárban” – árulta el a zeneszerzőként is részt vállaló Viktor az együttműködés hátteréről. Kétség sincs afelől, hogy Kökény Attila számára is kiugró ez a közreműködés, így mesélt róla: "Bakancslistás álmom volt, hogy egyszer együtt énekeljek Charlie-val, annyi hála és szeretet van a szívemben, hogy ez most sikerült! Gyakorlatilag olyan vagyok, mint egy kétéves kisgyerek, aki megkapta a hőn áhított karácsonyi ajándékát!" S hogy miért is azonosult könnyen a felkéréssel a 77 éves művész? Nemcsak zeneileg, de a magánéletben is látja a párhuzamot Charlie: "Ezer éve ismerem Viktort és Attilát, nagyon szeretek velük dolgozni. Ráadásul az is közös bennünk, hogy az én fiam is baromi jól énekel, csakúgy, mint Attilának” – mondta el a nemrég életműkönyvvel is jelentkezett ikon. A számhoz készült videóklipben az emblematikus whisky is előkerül, így koccintanak a művészek és egy kis időre képzelhetjük el ismét a három művészt, ahogy újoncként egy zongorával díszített, félhomályos bárban tarthatták első koncertjeiket. KÖZELEG A FINÁLÉ Rakonczai Viktor és Kökény Attila azonban most már fantasztikus élőzenekaros nívóval koncertezik az ország több pontján és készülnek jelenlegi turnéjuk, az ÉBREDÉS végső állomására. Nemcsak a nagyszerű újdonságot adják elő Charlie-val közösen, de számos más meglepetés mellett egy nagyhírt is terveznek bejelenteni a vendégeknek július 13-án a Budapest Margitszigeti Szabadtéri Színpadon 20 órai kezdéssel. Jegyek még kaphatók. [2024.07.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu