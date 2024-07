Vele minden jó - DJ Szatmári ismét nagyot dobott, most egy 25 éves klasszikust gondolt újra Egy lírai klasszikusból készül, táncolható nyári sláger, amely duett formában szólal meg. Kefir újra énekelte a dalt, a partnere Szakos Andrea, aki a Megasztár döntőse volt. Andi több mint két éve már DJ Szatmári énekesnője. Egy rabbetét erejéig Raul is csatlakozott az alkalmi formációhoz, aki frissen vált Fonogram díjassá. Raul egyénként a dalhoz készül klip főszereplője is. [2024.07.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu