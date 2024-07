Decemberben kerül a mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled? című film Befejeződött a Demjén Ferenc leghíresebb dalaira felfűzött romantikus zenés vígjáték forgatása június végén. A Hogyan tudnék élni nélküled? című alkotás decemberben kerül a mozikba. A film egyik utolsó, a Nyugati pályaudvaron rögzített jelenetének felvételén a 77 éves rocklegenda személyesen is részt vett és kamera elé is állt - emelik ki a közleményben. A Törőcsik Franciska, Ember Márk, Marics Péter, Kirády Marcell, Brasch Bence, Márkus Luca, Kovács Harmat és Varga-Járó Sára főszereplésével, a Nemzeti Filmintézet támogatásával megvalósuló film utómunkálatai már elkezdődtek, hogy a kész produkció még az idén, december 12-től látható legyen a mozikban -írták.

A Hogyan tudnék élni nélküled? a filmmusical hagyományait éleszti fel olyan hollywoodi elődök nyomdokain haladva, mint a Mamma Mia! vagy a Kaliforniai álom. Ahhoz, hogy ezeknek megfeleltethető szuperprodukció születhessen az alkotók 3 éves munkájára volt szükség - áll a közleményben.

A film ötlete, hogy Demjén Ferenc népszerű dalaira építő romantikus vígjáték készüljön, Kirády Attila produceré, amelyből Kormos Anett és Goda Krisztina írt forgatókönyvet.

A hosszú előkészítés után, amelynek részeként a szereplők tánc- és énekórákra jártak, tavaly év végén kezdődött el a forgatás. A film napjainkban játszódó jeleneteit múlt télen, míg az 1994-es balatoni nyárba visszarepítő történetszál cselekményeit Orosz Dénes rendező és Goda Krisztina kreatív producer irányításával az idén áprilistól június végéig tartó időszakban rögzítette a stáb.

A filmet több mint kétszáz fős stáb forgatta. A 46 napos forgatás változatos helyszíneken zajlott. Budapesten a Nyugati pályaudvaron, a Révay közben és a volt New Orleans klubban. A Balatonon Révfülöp és Balatonakali mellett a balatonföldvári Hotel Riviéra, a balatonakarattyai Honvéd Üdülő, illetve azon belül a Czinege-villa szolgált a felvételek hátteréül. A tó egyik kis öblében rögzítették a film egyik legromantikusabb jelenetét, amely a legnehezebbnek is bizonyult, mivel a csónakázást a vízre épített úszó pontonról vették fel - idézik fel a közleményben.

Kiemelik, hogy a filmben a szereplők teljes hosszúságban adják elő Demjén Ferenc slágereit. A dalokat a zenész saját csapata hangszerelte újra, úgy, hogy azok minél inkább illeszkedjenek a színészek stílusához, hangjához. Többek között hallható lesz a Sajtból van a hold, a Szerelemvonat, a Szabadság vándorai, a Mikor elindul a vonat, a Hogyan tudnék élni nélküled? és az El kell, hogy engedj című sláger is. Utóbbiból, a filmtől különállóan, a férfi főszereplők közreműködésével klip is készült - emelik ki a közleményben.

A filmben látható koreográfiákat Túri Lajos Péter készítette. A szereplők a táncjelenetekben nem ritkán 70 táncossal mozogtak együtt a kamerák előtt.

A két idősíkon, a mában és az 1990-es évek elején játszódó film egyik főhőse az élet minden területén megrekedt harmincas énekesnő, Lili, aki rábukkan édesanyja, Eszter régi leveleire. Ezeket 30 éve egy számára ismeretlen férfi írta az akkoriban már a "minden szempontból tökéletes vőlegényével" közös jövőt tervező anyukájának. A levelek felidézik Eszter és két barátnője csajos balatoni vakációját, ami váratlan fordulatot vesz, amikor a lányok megismerkednek egy rockzenekar tagjaival.

Az IKO gyártásában készülő film képi világért Babos Tamás operatőr felel, látványtervezője Valcz Gábor, jelmeztervezője Kemenesi Tünde.

A film az InterCom forgalmazásában lesz látható a hazai mozikban.

