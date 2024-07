"A belső erőket felszabadítjuk a közönség előtt" - Sons Left Behind interjú Íme a bezsélgetés Nagyon izgalmas színfolt vagytok a magyar könnyűzenei életben. Hogyan zajlik Nálatok az alkotói folyamat? Előbb a szöveg vagy a zene születik meg? Örülünk, hogy így gondoljátok! Mindkettő jellemző, nincs kiforrott folyamat, de talán szerencsésebb is így. Előfordul, hogy a szövegek köré épül dallam, de gyakran egy-egy akkordmenet ihlet megy egy történetet. A zeneírás, az alkotói munka összes lépése az ötleteléstől kezdve a stúdiómunkán át a kész dal bemutatásáig mindannyiunk számára egy kreatív, szabad és őszinte folyamat, ami által zeneileg és emberileg is fejlődünk. Amiért pedig nagyon hálásak vagyunk, hogy mindezt közösen, egy csapatban élhetjük át. A Sons Left Behind egyedisége a zenekaron belüli kapcsolatokban is rejlik. Mindegyikünk egyenrangú félként tevékenykedik, így amint papírra kerülnek az első sorok, vagy hallatszódnak az első zenei motívumok az már az egész banda közös szellemi tulajdona. Baromi jó energiákat adtok át élőben is. Melyik volt a kedvenc koncertetek és miért? Számunkra nagyon fontos, hogy a belső erőket felszabadíthassuk a közönség előtt. A színpadi jelenlétet a zene mellett a kisugárzás is befolyásolja. A dalaink saját történeteken, lelki fejlődéseken keresztül ívelnek. A zenéinket egyfajta szócsőnek tekintjük, ami által ezek az energiák el- és felszabadulhatnak. Kedvenc koncert? Az összeset nagyon szerettük, de ha ki kellene emelni egyet, akkor különleges helyet foglal el mindannyiunk szívében az első, Savaria Karneválon adott koncertünk. Ez volt az az esemény, amikor alig vártuk, hogy megmutathassuk magunkat a nagyközönség előtt. Izgatottan, várakozásokkal tele álltunk a színpadra, és egy nagyon sikeres koncerttel debütálhattunk. Kicsit más, de élményekben hasonló lelkületű volt a Velemi Gesztenyefesztivál, ahova eredetileg utcazenélni mentünk. Fontosnak tartjuk azt a fajta közvetlenséget és emberközpontúságot, amire az utcazene nagyon jó lehetőség. Spontán reakciók, meg-megállások, beszélgetések, történetek, mindez inspiráló és felemelő. Hab a tortán, hogy az utcazenélés közben felhívtak minket a fő színpadra játszani, jó érzés volt. Hogyan látod Magyarországon jelenleg a blues-rockzene helyzetét, szerinted több a lehetőség vagy kevesebb, mint pár évvel ezelőtt? Úgy gondoljuk, hogy ezt nem a mi tisztünk megítélni. Az elsődleges reményünk, sőt inkább feladatunk, hogy a zenekarunkat megismertessük az emberekkel stílustól függetlenül. Próbálunk sokféle, különböző zenei irányzatok mentén alkotni, mivel a zenekar tagjai több stílust is kedvelnek. Ez talán ajtókat nyithat egyfajta zenei sokszínűséghez, ami által reméljük mindenki megtalálja a számára értékes dalt. Mivel készültök az idei évre? Melyik fesztiválokon léptek majd fel? Teljes gőzzel a nagylemezen dolgozunk. Elérkeztünk a végső simításokhoz, finomhangolásokhoz, ami a stúdiómunkát illeti. Ezzel a nagylemezzel tervezünk egy országjáró turnét, ahol bemutathatjuk a zenekar fennállásának első éves produktumát. Több felkérést is kaptunk, de a legközelebbi nagykoncert már az új album bemutatásával az országos hírű Savaria Karneválon lesz, idén már kiemelt helyen és időpontban lesz lehetőségünk fellépni a tavalyi sikert követően. Mikorra várható új klip vagy album? Nagylemezünk a tervek szerint augusztus végén, szeptember elején jelenik meg. Büszkék vagyunk arra, hogy a zenekar első éves születésnapját egy albummal ünnepelhetjük. A videoclipek párhuzamosan készülnek a dalokhoz, amiket az album megjelenését követően fogunk közzétenni. [2024.07.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu