Képgalériák • Toto Veszprémben Toto Veszprémben, avagy a tökéletes este receptje 2024. Július 20-án a Veszprémfeszt igazi nagyágyúval ünnepelt: a TOTO együttes lépett színpadra! A helyszín eredetileg a História Kert lett volna, de a Veszprém Arénába áttették egy esetleges vihartól tartva.



A Toto az elmúlt 4 évtizedben annyi nagy slágerrel, technikás dallal, világsztár zenésszel megajándékozott minket, hogy náluk egy turné megtervezésekor valószínűleg az okozhatja a legnagyobb fejtörést, hogy melyik dalok maradjanak ki a műsorból.



Az idő végül kegyes maradt Veszprémhez, ezért egy kellemes városnézést követően értünk az Arénába, ahol pontos kezdéssel, lehulló lepeltől, tüzijátéktól és egyéb sallangoktól mentesen kezdődött el a koncert.



Rutinos koncertlátogatók tudják, hogy az első pár másodperc döntő fontosságú. Eldől a legfontosabb kérdés ugyanis: vajon milyen hangkép vár ránk a következő két órában? Széles mosollyal és lúdbőrös karral vettem tudomásul, hogy Steve Lukatherék kezében biztonságban vagyok!



Karakteres dobsound, jól elkülönülő, tiszta tam hangokkal, szépen hangzó, kerek egészt nyújtó vokálokkal (igaz, gépi segítséggel, mint mindig), a jól megszokott, "Lukatheres" gitársounddal. A basszusgitárossal külön barátkoznom kellett, de hamar felfogtam, hogy John Pierce Mike Porcarót nem utánozni szeretné (bele is törne a bicskája bárkinek), hanem "alanyi jogon" basszusgitározni jött. Zenébe simulósabb a soundja, kevésbé pregnáns, de megszerettem.



Shannon Forrest dobosnak is bizonyítania kell az olyan elkényeztetett rajongókkal szemben, mint én vagyok: Jeff Porcaro és Simon Philips elképesztő magasra tették a lécet anno. Shannon szépen megugrotta! Nagyon pontos, ízléses soundokkal, tényleg profi volt.



Greg Phillinganesről a 2007-es turné óta tudjuk, hogy nem csupán egy elképesztő billentyűs, hanem nagyon jó énekes is. Warren Ham ütő és fúvós hangszereken, valamint vokálban jeleskedett most is, míg a szemtelenül fiatal, 26 éves Dennis Atlas billentyűs hangszereken játszott és szintén vokálozott, énekelt, de hogyan?!?! Elképesztően jól!



Na és a frontember, Joseph Williams! Róla olyan híreket is olvastam, hogy komoly torokbántalmak gyötrik, de ez egészen biztosan nem igaz. Ereje teljében van és tökéletesen énekli a dalokat. Sőt, a korábbi tapasztalataimtól eltérően ezúttal nem alulról közelítette meg a magas hangokat, hanem tűpontosan, erősen megtámasztva énekelte őket.



Nekem, Toto rajongónak igazán nincs okom panaszra. A nagy slágerek nagyszerű harmóniában vegyülnek a setlisten az újabb dalokkal és a technikás, fejtegetős dallamokkal.



Ezért a Pamela, a Rosanna, a Hold The Line, az Africa, a Home Of The Brave, a Stop Loving, a Girl Goodbye, vagy a Georgy Porgy a legmagasabb polcra tette nálam a koncertet. Tökéletes este volt! Toto koncert képekben - klikk a fotóra [2024.07.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu