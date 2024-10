Kapcsolatok • Prince Ma este - Soltész Rezső élőben válaszol Nem az ének szól majd hangosan, de azért nagyon jó lesz! Talán már sejthető, hogy a Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorának október 17-én, este 8 órakor érkező vendége nem más lesz, mint Soltész Rezső, a legendás magyar énekes. Biró Zsolt újságíró-műsorvezető remek kérdésekkel készül a „Szóljon hangosan az ének” című gigasláger előadójának érkezésére, érdemes lesz tehát most is hallgatni! Soltész Rezső megkerülhetetlen a magyar könnyűzenei életben, megannyi produkció, sikeres dal fűződik a nevéhez, előadóként és szerzőként is. Ha nagyon szigorúan vesszük az éveket, akkor 1963 óta szórakoztatja a közönséget, akik hamar szívükbe zárták a mosolygós fiatalembert. A legnagyobb sikert kétségkívül az 1981-es Táncdalfesztivál hozta a számára, amikor először énekelte el a „Szóljon hangosan az ének!” című dalt, amelyet lemezen egy évvel később hallgathattak meg az emberek. Ez a dal meghozta Rezső számára azt a fajta ismertséget, amelyre egy előadó mindig is vágyott: egyre többen és többen keresték, kérték és imádták! Göndör haja és bajusza ugyanúgy hozzátartozott, mint a fentebb is említett dal. Persze más kiváló nótákkal is sikereket ért el, s megannyi nagylemez is fűződik a nevéhez. Azt pedig talán kevesebben tudják róla, hogy sikeres lapkiadóként is működik. Többek között ő indította útjára ismét a Film, Színház, Muzsikát, csak már egy Televízió-s tartalommal is kibővítve. Soltész Rezső máig aktív, továbbra is rengetegen kérik és szeretik. Életkedve töretlen, mosolya változatlan és a dalai ugyanolyan remekül szólnak mint mindig! A pályája során rengeteg interjút adott, sok mindent elmondott, ám biztosak lehetünk benne, hogy Biró Zsolt olyan kérdésekkel készült az október 17-én sorra kerülő adásra, amiből még nagyon sok érdekesség derül ki a legendás és ünnepelt előadóról, Soltész Rezsőről! Figyeljétek tehát a Fáklya Rádió Cool-Túra című adására október 17-éln, este 8 órától www.faklyaradio.hu linkre kattintva, vagy akár nézzétek élőben a beszélgetést a twitch.tv/faklyaradio oldalon. Higgyétek el, most is hiba lenne kihagyni [2024.10.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.10.15.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.10.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu