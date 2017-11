Szép gesztus! Jön a Republic "Felmelegítlek a szívemmel" koncertje A karácsonyi visszavonulás előtt idén is egy meglepetésekkel teli koncertet ad a Republic együttes december 23-án a Barba Negra Music Club színpadán. A „Felmelegítlek a szívemmel” névre keresztelt koncerten ajándékot is kap a közönség, illetve a zenekar közösségi oldalán meghirdetett „cipősdoboz adományozás” is ezen az eseményen valósul meg. A szeretet ünnepén ajándékot adni és kapni is jó. December 23-án a Republic együttes eddig sohasem játszott, soha meg nem jelent új dalát ajándékozza rajongóinak CD-n. A zenekar emellett arra kéri a koncertre érkezőket, hogy egy cipősdobozban hozzanak ajándékot Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által létrehozott erdélyi gyermekmentő szervezet részére. Az adományok több mint nyolcvan otthonba, közel kétezer rászoruló fiatalhoz fognak eljutni. A szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása. A koncertre Székelyhídról és Déváról is jönnek fiatalok, akik mikrobuszon fogják hazaszállítani a cipősdobozba csomagolt ajándékokat. „Sokat koncertezünk Erdélyben, szinte második otthonunknak érezzük. Nagyon szeretjük és tiszteljük Böjte Csaba szerzetest. Reméljük, hogy áldásos tevékenységéhez kicsit mi is hozzá tudunk járulni karácsonyra.” – jegyezte meg Boros Csaba az együttes énekese, basszusgitárosa. Az ünnepi Repbulic koncerten szerepelni fog Bakonyi Anett és Molnár Petra alkotta többszörös légtorna Európa bajnok duó. „Nagyon megtisztelő, hogy ismét elfogadták felkérésünket, és ezúttal is gratulálunk nekik, hogy a 2017-es Légtorna Európa Bajnokságot is ők nyerték meg!” – fűzi hozzá Boros Csaba. Emellett Gulyás Ferenc népi hangszerművész (Nox együttes) is kíséri majd a zenekart tekerőlanton egy dal erejéig. Vendégzenekar pedig a Kávészünet lesz, akik a legnagyobb költők megzenésített verseivel készítik elő a hangulatot. – zene.hu – [2017.11.29.] Megosztom: