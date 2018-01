Szenzációs bejelentés: feltámadt a sikeres magyar együttes! Tombol a retro láz, számos legendás együttes alakult újra az elmúlt időszakban. A 90-es évek végén nagy sikert aratott győri HELP is feltámadt, új énekessel a mikrofon mögött. „Igazi szerelem, hiszem hogy van ilyen miatta végleg itt maradok…” - dúdolta egykor az egész ország, s most újra lehetőség van rá, hogy felelevenítsük a régi emlékeket, sőt, akár újra is élhetjük a legszebb pillanatokat. Ugyanis a HELP egy kis vérfrissítést követően újra színpadra lép! A szenzációs bejelentést az új énekes, Szarva András osztotta meg velünk. – Így igaz, megint dübörögnek majd a régi slágerek, egy kicsit felkavarjuk a magyar könnyűzenei piacot! A HELP annak idején nagyon népszerű volt, húsz év után éppen itt volt az ideje, hogy újra szóljanak a dalok. Örülök, hogy a srácok befogadtak magunk közé, szerintem sok szép sikert megélünk mi még együtt – mondta az eddig főként koncertszervezőként ismertté vált András. Egyébként ha Győrben körülnézünk, nem biztos, hogy találunk még egy embert, aki ennyire ismerné a magyar popkultúrát, ennyire hinne benne és így érezné a sikereket. Az egyik legnagyobb HELP sláger, még a régi felállásban... A HELP szövegírója egyébként a kezdetektől a szintén győri Várszegi Ákos, aki Dobrády Ákos egyik legjobb barátja már hosszú-hosszú évek óta. Munkássága azonban nem csak a HELP-re terjed t ki, hanem számos ikonikus magyar banda énekelte meg a verseit: a már említett Dobrády Ákos nevével fémjelzett TNT – Bolond aki sír, Egyetlen szó, Tiltott perc, Holnap hazautazom –, de Ákosnak a Te vagy a hangszerem című slágerét is Várszegi jegyzi. A teljesség igénye nélkül álljon itt még néhány örökzöld: Baby Sisters – Szeresd a testem baby!, Pápai Joci - Ne nézz így rám, Groovehouse - Tűz és Vízl, Hooligans – Játszom. Na meg persze a HELP összes szövege is a győri srác tollából született: Igazi szerelem, Létezem, Túl szép és a sort még hosszan lehetne folytatni. A csapatba harmadik tagként a szintén győri Papp Krisztián várja az újrakezdést, hiszen anno már ő is megannyi sikert élt meg a színpadokon. Az együttesben egyébként ő a zenei felelős, a slágerek dallamát neki köszönhetjük. Nem tétlenkedett hát sokáig, amikor szóbajött: fel kellene támasztani az alvó HELP-et!



Papp Krisztián, Várszegi Ákos és Szarva András Tehát a régi gárda majdnem teljes egészében megvan, egyedül Szarva András az új arc a csapatnál. Beszállásával új lendületet kaphatnak a srácok, akik szakmailag már többször is bizonyítottak. Most itt az új feladat: megmutatni, hogy miért is imádták egykor a HELP együttest! A hírek szerint az első nyilvános fellépésük máris olyan retro nagyágyuk mellett lesz, mint Zoltán Erika és az Ámokfutók… Figyeljétek a friss híreket! HAK

Fotó: Marcali Gábor [2018.01.16.]